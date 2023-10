Clarkson lacht om miljoenenboete Ecclestone: "Is nu toe aan zijn laatste twee miljard"

Jordy Stuivenberg

Maandag 16 oktober 2023 13:19

Televisiepresentator Jeremy Clarkson steekt de draak met Bernie Ecclestone, die vorige week hoorde dat hij 652 miljoen pond moet aftikken in een fraudezaak.

Ecclestone gaf vorige week toe dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Dat kost hem zoals gezegd 652 miljoen pond, omgerekend zo'n 710 miljoen euro. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, maar gezien de leeftijd van de Brit (92) lijkt het ons sterk dat hij in herhaling zal vallen.

Artikel gaat verder onder video

Slechte dag

In zijn column voor The Sun gaat Clarkson, bekend van shows als Top Gear en The Grand Tour, in op de financiële situatie van de ex-eigenaar van de Formule 1. "Heb je een slechte dag? Nou, het kan nog veel erger. Voormalig Formule 1-supremo Bernie Ecclestone heeft een boete van 652 miljoen pond gekregen voor belastingfraude.

"Dat is zonder twijfel de grootste financiële straf die ooit is uitgedeeld aan een individu. De beste man is nu toe aan zijn laatste twee miljoen pond", grapt Clarkson, die wel vaker de humoristische kant van de Formule 1 opzoekt. Zo beloofde hij eerder 1.000 flesjes bier te bezorgen als Alpine op het podium zou eindigen in Monaco. Na de derde plaats van Esteban Ocon hield hij woord.