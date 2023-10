Brian Van Hinthum

Het team van McLaren heeft sinds de upgrades van voor de Grand Prix van Groot-Brittannië een geweldige sprong vooruit gemaakt en het team uit Woking zit steeds dichter op Red Bull Racing. Helmut Marko verwacht dat zijn team volgend jaar waarschijnlijk een zware kluif krijgt als deze trend zich doorzet.

Het zijn mooie tijden geworden voor het team van McLaren in het 2023-seizoen. In eerste instantie leek de papaya-gekleurde bolide één van de zwakste op de grid, maar gedurende het seizoen heeft de Britse renstal het lek boven gekregen aan de hand van verschillende rake upgrades. De laatste races doet het team steeds uitstekend mee en men had richting de Grand Prix van Japan al de hoop om hoge ogen te gooien op Suzuka. Dat lukte, want beide wagens mochten op zondag mee naar het podium, de eerste keer voor Oscar Piastri.

Aanval van McLaren

Dat resultaat herhaalde zich in Qatar, waar opnieuw Piastri en Lando Norris met Verstappen mee mochten om de bokalen op te halen en dus wordt er inmiddels behoorlijk rekening gehouden met het team uit Woking. De formatie van Andreas Stella lijkt op dit moment wel het snelste team achter Red Bull Racing. Dat is ook in het Oostenrijkse kamp opgevallen, zo verklaart Marko tegenover Kronen Zeitung: "Onze snelheid is ongeveer gelijkwaardig met die van McLaren", zegt de adviseur van het team.

Zwaar gevecht

Marko is dan ook op zijn hoede voor de aanval van het team. "Het is beangstigend dat het op elk circuit gebeurt. Ze zijn onze meest consistente achtervolgers en worden steeds beter." Op basis van die informatie denk Marko dat het in 2024 een spannende strijd kan gaan worden. "Het kan volgend jaar zomaar een zwaar gevecht gaan worden. Andere teams kunnen McLaren en ons op basis van pure snelheid niet bijhouden", besluit de 80-jarige Oostenrijker.