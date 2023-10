Remy Ramjiawan

Donderdag 12 oktober 2023 21:16

Volgens Formule 1-journalist Joe Saward bezuinigt de FIA op de verkeerde dingen. De track limits speelden in Qatar wederom een hoofdrol en de wat trage afhandeling heeft in zijn ogen te maken alles te maken met de hoeveelheid mankracht dat de autosportbond hiervoor inzet en dat kan in zijn ogen een stuk beter.

Afgelopen weekend waren het de track limits die weer de boventoon voerde tijdens het raceweekend. Het leverde gênante taferelen op zoals Lando Norris die zich vrijdag na de kwalificatie aan het opmaken was voor het podiuminterview, maar kort daarvoor te horen kreeg dat zijn tijd was afgepakt. Bij teamgenoot Oscar Piastri was het iets pijnlijker. De rookie van McLaren stond al te babbelen over zijn derde positie en tijdens het gesprek kreeg ook hij te horen dat hij zijn tijd moest inleveren. Volgens Saward zijn het allemaal onnodige zaken en is dit iets wat de FIA zelf heeft gecreëerd.

Blamage

In zijn Green Notebook blikt Saward terug op het momentje dat Piastri het interview moest verlaten. "Dit was acht minuten na de geblokte vlag. De FIA krijgt veel geld om de Formule 1 te beheren en dit was echt een blamage. Race Control en het Remote Operations Centre van de FIA worden bemand door zeer bekwame mensen, maar als ze de sport niet op tijd kunnen controleren, dan is er een probleem", zo stelt hij.

FIA moet meer personeel inzetten

Teams hebben enorm veel personeel in dienst, maar dat geldt niet voor de FIA. "De Formule 1-teams hebben meer dan 30 mensen in elk van hun externe operatiefaciliteiten. Er wordt aangenomen dat sommige teams een personeelslid hebben die elke auto volgt om er zeker van te zijn dat ze niets over het hoofd zien. Ik heb gehoord dat de FIA maar drie of vier mensen heeft die hetzelfde proberen te doen. Geen wonder dat het acht minuten duurde." De FIA heeft het in zijn ogen zelf in de hand. "Dat probleem zou opgelost kunnen worden door meer mensen aan te nemen, maar het is duidelijk dat de FIA probeert geld te besparen. Als je veel wilt verdienen aan een sport, moet je de best mogelijke service bieden om jezelf zo waardevol mogelijk te maken."