Brian Van Hinthum

Donderdag 12 oktober 2023 19:45

Max Verstappen heeft zaterdag in Qatar zijn derde wereldtitel in de Formule 1 weten bij te schrijven nadat het in het begin van het seizoen nog spannend leek te worden tussen hem en teamgenoot Sergio Pérez. Christian Horner doet uit de doeken vanaf welk moment hij doorhad dat de Nederlander de titel zou gaan pakken.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg zaterdagavond in Qatar er een nieuw hoofdstuk bij geschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met zijn derde wereldtitel op een rij. Nadat Sergio Pérez zijn sprintrace vroegtijdig zag eindigen en Verstappen zelf als tweede over de streep kwam, kon de kurk van de champagne in Milton Keynes en was het derde kampioenschap voor de man uit Hasselt een feit. Daarmee lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht.

Miami

In het begin van het seizoen leek het er nog op dat Verstappen en de in Qatar crashende Pérez een spannende titelstrijd tegemoet konden zien. Beide heren wisten twee van de eerste vier races op hun naam te schrijven en tijdens de vijfde race van het jaar in Miami leek het erop dat de Mexicaan de leiding in het wereldkampioenschap in handen kon gaan nemen, nadat hij op pole kwalificeerde, terwijl Verstappen het na een belabberde zaterdag moest doen met slechts de negende plek op de startopstelling.

Horner ziet omkeerpunt

Het was echter de Nederlander die enorm imponeerde in Florida en het hele veld zoek reed. Uiteindelijk eindigde hij op vijf seconden voorsprong van Pérez en Horner wist vanaf dat moment dat er een derde Verstappen-titel aan zat te komen: "Ik denk dat we vanaf de vierde of vijfde race wisten dat het ging komen", citeert PlanetF1. "Vanaf Miami zagen we een enorm omkeerpunt voor Max. Daarna kwam ook nog eens die dominante run van tien overwinningen op een rij. Het is een ongelofelijk seizoen geweest", besluit de Red Bull-teambaas.