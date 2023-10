Bleekemolen: ''Verstappen is niet meer zó dominant''

Redactie

Donderdag 12 oktober 2023 18:14

Max Verstappen mag zich vanaf het raceweekend in Qatar een drievoudig wereldkampioen noemen. In gesprek met GPFans blikt Michael Bleekemolen terug op het jaar van de Nederlander en wijst hij naar de kwaliteiten. Ook wordt de situatie rondom Sergio Pérez besproken, waarin de rol van Antonio Pérez Garibay ook wordt uitgelicht. Bekijk de video hieronder of op YouTube.