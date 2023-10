Vincent Bruins

Woensdag 11 oktober 2023 12:49 - Laatste update: 12:57

Max Verstappen was niet helemaal blij met het feit dat de Formule 1 de eerste autosportklasse was die op het nieuwe asfalt van het Lusail International Circuit moest rijden. Het was dan ook glibberen en glijden in het weekend van de Grand Prix van Qatar.

De baan nabij de hoofdstad Doha was opnieuw geasfalteerd voor de zeventiende ronde van het wereldkampioenschap. Er was geen voorprogramma, oftewel alleen de Formule 1 reed afgelopen weekend op Lusail, en het was ook nog eens een Sprintevenement, dus er was slechts één vrije training. De coureurs hadden dus nauwelijks de tijd om te wennen aan de weinige hoeveelheid grip. Tientallen keren schoten coureurs van de baan, vanwege de gladheid. Nieuw asfalt moet namelijk eerst flink worden ingereden om al het vuil en de olie weg te krijgen. Ook werden scheurtjes in de banden eigenlijk te laat ontdekt. Daardoor moesten er op de zaterdagmiddag nog gauw aanpassingen gemaakt worden aan kerbstones. Op de zondagmiddag werd net voor de race aangekondigd dat coureurs niet langer dan achttien ronden op een setje banden mochten rijden.

Artikel gaat verder onder video

Andere kampioenschappen

"Je kon zeker wat meer pushen op deze banden, omdat je gelimiteerd zat aan die ronden," antwoordde Verstappen tijdens de persconferentie op de vraag hoe het fysiek en strategisch anders was vanwege de maximale stintlengte. "Daarnaast was het natuurlijk wel een beetje jammer dat het zo moest. Gelukkig is er volgens mij niks gebeurd en dat was denk ik het belangrijkste." Over hoe glad het was, vertelde de Nederlander: "Het zal waarschijnlijk iets beter zijn, wanneer we hier volgend jaar terugkomen, maar het hangt er van af hoe vaak er gereden wordt. Ik denk dat het belangrijk is dat andere kampioenschappen terugkomen en hier wat meer racen, omdat die olie uit het asfalt gereden moet worden, wanneer het nieuw is, en ook om een wat bredere lijn met grip te creëren." Het FIA Formule 2-kampioenschap zal volgend jaar in ieder geval in het voorprogramma staan van de Grand Prix van Qatar.

OOK INTERESSANT: Verstappen in hetzelfde rijtje als Fangio, Hamilton, Schumacher en Vettel: "Ontzettend trots"

Nieuw asfalt ingereden

"Nu is het nog te veel één lijn volgens mij," vervolgde de drievoudig wereldkampioen. "Maar [door het weekend heen] werd het wel wat beter. Ik vind dat de volgende keer dat we ons in deze situatie bevinden... Ik vind dat F1 het moet voorkomen om de eerste te zijn om [op nieuw asfalt] te rijden, omdat het er een beetje gek uitziet. VT1 met deze auto's, glijden zonder grip... Ik vind het belangrijk dat wanneer we naar een circuit gaan met nieuw asfalt, dat het al wat ingereden is. Dat zou al een boel helpen. Ook voor het begrijpen van de banden bijvoorbeeld. Nu hadden we daarom natuurlijk die limiet. Dus ja, dat zijn een paar dingen waar we van dit weekend van kunnen leren volgens mij."