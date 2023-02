Opmerkelijk NASCAR-momentje van Chastain vanaf heden verboden

Remy Ramjiawan

Woensdag 1 februari 2023 20:55 - Laatste update: 20:56

Het slimmigheidje dat Ross Chastain afgelopen oktober tijdens de Cup-race uitvoerde, is vanaf het nieuwe jaar verboden. De coureur gebruikte in de laatste ronde van de NASCAR-race de buitenmuur en kon daardoor vijf plekken winnen.

De beelden van het trucje gingen de hele wereld over. Hoewel er een regel is die dit gedrag verbiedt, was dat volgens de beleidsbepalers niet duidelijk genoeg. De organisatie kon dan ook niet anders, dan het slimmigheidje toestaan. Chastain wist ermee door te stoten naar de NASCAR Play-Offs maar kon, ondanks zijn plaatsing voor de Championship 4, geen overwinning behalen. Uiteindelijk ging de eer naar Joey Logano.

Regel 10.5.2.6.A.

Als reactie op wat er vorig jaar gebeurde, heeft de organisatie de regels verduidelijkt. Vanaf heden zal de wedstrijdleiding een soortgelijk incident als onveilig beschouwen en daarom krijgt een coureur die het uitvoert, een tijdstraf toegekend. NASCAR hamert erop dat het geen nieuwe regel heeft gecreëerd om de situatie in het vervolg te kunnen bestraffen. "Veiligheid is een topprioriteit voor NASCAR en NEM. Daarom worden alle overtredingen die geacht worden de veiligheid van een evenement in gevaar te brengen of anderszins een gevaarlijk risico vormen voor de veiligheid van deelnemers, officials, toeschouwers of anderen met de hoogste graad van ernst behandeld. Veiligheidsovertredingen worden van geval tot geval bekeken", zo luidt de regel.

Ross Chastain

'Zal niet nog een keer gebeuren'

Chastain is nog altijd blij met de actie, ondanks dat het vanaf heden is verboden. "Ik denk niet dat het ooit nog zal gebeuren. Ik denk niet dat het ooit de beloning zal opleveren die het ons die dag heeft opgeleverd. Ik hoop dat ik er over 35 jaar nog ben om iemands vraag erover te beantwoorden. En ik zal waarschijnlijk nog steeds geen goed antwoord hebben waarom het werkte", zo vertelde hij aan NBC Sports.

