Brian Van Hinthum

Vrijdag 6 oktober 2023 15:59

Toto Woflf was tijdens de afgelopen Grand Prix in Japan afwezig om te herstellen van een operatie aan zijn knie om te herstellen en de Oostenrijkse teambaas is ook in Qatar niet fysiek op locatie. Lewis Hamilton vertelt hoe de afwezigheid van Wolff in zijn werk gaat bij Mercedes én klaart de lucht over een rondzingend gerucht uit Japan.

Het team van Mercedes moest het het afgelopen raceweekend in Japan stellen zonder de fysieke aanwezigheid van de Mercedes-leider. Wolff onderging in Oostenrijk een operatie op de voorste kruisband in zijn linkerknie te laten herstellen. De topman had enkele jaren geleden een fietsongeluk, waarbij hij schade opliep in die knie. Dat is nu verholpen, maar Wolff moest door de operatie verstek laten gaan tijdens de race in Japan om te herstellen. Ook in Qatar is de teambaas er niet bij.

Toto is erbij

Dat betekent niet dat de Oostenrijker niet actief betrokken is bij het raceweekend, zo onthult Hamilton vanuit Qatar. "Toto zit in elke meeting. Hoewel hij hier niet fysiek is en hij enorm baalt dat hij er niet bij is, is hij onderdeel van elke meeting", citeert Autosport de Brit. "Hij heeft ingebeld in de meeting van vandaag, doet dat morgenvroeg en doet dat in de middag. Hij zit ook achter de microfoons, zoals de gasten op de fabriek achter de microfoons zitten voor de strategie tijdens het weekend. Hij is voor honderd procent betrokken, hij is alleen niet fysiek in het land. In alle meetings praat hij zoals hij doet wanneer hij erbij is."

Bullshit-geruchten

Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is het helemaal niet raar dat de Oostenrijkse teambaas er eens niet bij is. "Hij heeft zó hard gewerkt om dit team te krijgen waar het nu staat. Hij moet makkelijk een aantal weekenden vrij kunnen hebben zonder probleem. Uiteindelijk is hij de aas. Als ik de eigenaar was, pakte ik zeker wat weekenden vrij", lacht Hamilton. "Niet dat hij dat doet, maar je snapt wat ik bedoel toch? Ik zeg hem altijd dat we hem trots zullen proberen te maken en dat hij geen zorgen hoeft te hebben." Na Japan circuleerden er geruchten dat Wolff de man was die ingreep tijdens het duel tussen Hamilton en George Russell. "Ik zag dat iemand schreef dat hij moest inbellen tijdens die laatste race, maar dat is bullshit."