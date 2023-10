Remy Ramjiawan

Donderdag 5 oktober 2023 09:52 - Laatste update: 09:58

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen kan aankomend weekend in Qatar zijn derde titel veiligstellen. De Nederlander moest er in 2021 nog hard voor vechten, 2022 ging al iets gemakkelijker en in gesprek met Mind Set Win wijst hij naar de grootste uitdaging van 2023: consistent gedurende het hele seizoen blijven.

De Limburger heeft in Qatar slechts drie punten nodig om het kampioenschap binnen te halen. Hoewel de RB19 natuurlijk een enorm snelle auto is, laat teamgenoot Sergio Pérez zien dat het maximale uit de auto halen, nog geen makkelijke opgave is. Het 2023-seizoen is door sommige fans als saai afgeschilderd en wellicht dat dat zelfs een compliment is voor de consistentie van de Nederlander in de kleuren van Red Bull Racing. Behalve de vijfde plek in Singapore, wist Verstappen dit seizoen niet lager te finishen dan P2, het onderstreept een rappe wagen, maar ook zeker de consistentie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz vertrouwt op Ferrari in jacht op Red Bull: "Ferrari is in staat om dat te doen"

Mentaliteit

Volgens de 26-jarige Verstappen is snel materiaal erg fijn, maar moet het ook tussen de oren goed zitten. "Je moet heel consistent zijn gedurende een seizoen. En in principe kun je geen vrije dagen of vrije weekenden hebben en moet je er altijd bovenop zitten. En dat is niet altijd even gemakkelijk." Er zijn natuurlijk ook weekenden die niet zo soepel beginnen. "Weet je, soms, (wanneer) weekenden misschien wat moeilijker voor je beginnen, is het hoe je jezelf uit een moeilijke situatie haalt en hoe je probeert het beste uit dat moment te halen en er toch voor te zorgen dat je een goed weekend hebt. Ik bedoel, dit is iets wat een continu proces is. En ook om (het) te ervaren, leer je meer hoe je bovenop dit soort dingen kunt zitten."

Ervaring

Verstappen debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de koningsklasse en heeft de nodige leermomenten gehad. De Limburger rijdt tegenwoordig niet zozeer behoudender, maar wel iets meer met het hoofd. "Soms besef je natuurlijk dat bepaalde situaties gevaarlijk kunnen zijn. Maar nee, geen angst. Je realiseert je gewoon soms, 'oké, nu wordt het een beetje gevaarlijk, je moet voorzichtiger zijn.' Dat soort dingen. Ik hou er niet van om dingen te ingewikkeld te maken en er te veel over na te denken. Voor mij werkt dat niet."