Remy Ramjiawan

Woensdag 1 februari 2023 20:07 - Laatste update: 20:11

De voormalig performance engineer van Max Verstappen, Blake Hinsey verwacht dat Red Bull Racing op de lange termijn wel wat pijn zal gaan voelen van de budgetcapstraf. De Oostenrijkers mogen naast het aftikken van een boete van zeven miljoen dollar, ook minder ontwikkelingstijd gebruiken.

Red Bull presteerde buitengewoon goed in 2022. Het eerste jaar met de nieuwe generatie auto’s begon voor de renstal uit Milton Keynes nogal wisselvallig, met diverse uitvalbeurten in de openingsfase. Toen de renstal de pech wist om te draaien, was het Max Verstappen die het meeste uit de RB18 wist te halen. Toen de vlag in Abu Dhabi viel, was het Oostenrijkse team zeventien overwinning rijker en naast het behalen voor de tweede titel voor de Nederlander, ging ook het constructeurskampioenschap naar de renstal toe.

Cijfers

De sport heeft sinds 2021 een nieuw reglement, wat de teams op de lange termijn dichter bij elkaar moeten gaan brengen. De budgetcap zorgt voor een gelijker speelveld op financieel gebied, maar de nieuwe regels en vooral de beperkingen op het gebruik van de tijd in de windtunnel, kan op de lange termijn het verschil betekenen. Red Bull mag als kampioen van 2022 slechts zeventig procent van de beschikbare 100 procent ontwikkelingstijd gebruiken, maar daar komt de straf van de budgetcap nog bovenop. Uiteindelijk heeft het team 63 procent ontwikkelingstijd gekregen voor het 2023-seizoen.

Blake Hinsey

Gevolgen straf

Blake Hinsey zoomt als voormalig Red Bull-medewerker in op de straf, maar moet erkennen dat de gevolgen ervan pas over een tijdje te merken is. In gesprek met GPFans legt de Amerikaan het uit. Op de vraag wat de impact voor Red Bull zal zijn, zegt hij: "Dat is erg moeilijk om te zeggen. Want dit is de eerste keer dat we met zoiets te maken hebben. Niet alleen een beperking op de ontwikkelingstijd als gevolg van de straf voor het schenden van de budgetcap. Dan heb je ook nog eens de toegestane tijd die je krijgt als gevolg van de stand in het eindklassement bij de constructeurs. Dus je krijgt eigenlijk een straf, hoe hoger je eindigt”, zo legt hij de huidige regels uit.

De beleidsbepalers willen een sport presenteren, waar niet alleen een overwinning kan worden gepakt door de topteams. "Ik denk niet dat we daarvan al iets gaan merken dit jaar. Maar als je naar het bredere perspectief kijkt, dan denk ik dat dat mechanisme, om het veld dichter bij elkaar te brengen, daarvan gaan we denk ik volgend jaar pas iets merken, eerlijk gezegd”, verwacht Hinsey.

'Red Bull blijft competitief'

Volgens Hinsey zal Red Bull in het nieuwe seizoen nog weinig last hebben van de straf. “Ik denk dat een direct gevolg van het verliezen van die extra tijd in de windtunnel (als gevolg van de straf), Red Bull zeker pijn gaat doen. Maar zijn ze daardoor minder competitief? Nee! Het antwoord is wat mij betreft tweeledig. Zijn ze hierdoor compleet genaaid? Nee, ik denk dat ze op dit moment over een aardige preformance beschikken”, zo wijst hij naar het voortborduren op de rappe RB18.

Frédéric Vasseur

Daarnaast heeft concurrentie het in zijn ogen ook nog niet voor elkaar. “Ik denk dat Ferrari nog echt niet al haar problemen heeft opgelost en ze hebben net een nieuwe teambaas, dus daar is voorlopig al genoeg chaos. Mercedes heeft een heleboel stabiliteit, maar moet nog veel leren. Tja en Ferrari, misschien waren ze op de goede weg, maar met de nieuwe teambaas gaan ze weer over naar een nieuwe koers.”

Bekijk het hele interview met Hinsey in de video hieronder:

