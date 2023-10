Tyler Foster & Remy Ramjiawan

Woensdag 4 oktober 2023 11:30

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft aangegeven dat het verbreken van historische records geweldig is, maar dat hij zich in zijn carrière vooral richt op het winnen van het coureurskampioenschap en het bereiken van resultaten met zijn team.

De recente dominantie van Verstappen behoeft geen introductie. Een totaal van 38 overwinningen uit de laatste 60 Grands Prix van de Nederlander alleen al onderstreept zijn succes. Onderweg heeft Red Bull Racing natuurlijk een aantal van de meest legendarische Formule 1-records veroverd, met als kroon op zijn werk de meeste opeenvolgende raceoverwinningen op rij (10), waarmee hij het vorige record van Sebastian Vettel overtrof.

Elke week presteren

Ondanks deze prestaties hecht Verstappen nog steeds meer waarde aan de wereldtitel dan aan welk record dan ook. Tijdens een gesprek in de podcast Red Bull, Mind Set Win legde de regerend kampioen uit waarom hij meer waarde hecht aan het rijderskampioenschap dan aan wat dan ook. "Het is goed, maar aan de andere kant ben ik er niet te gefocust op. Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen elke keer dat ik in de auto zit en als dat betekent dat je een record breekt, oké geweldig, maar het is belangrijker wat je doet en bereikt. Uiteindelijk is mijn doel dit jaar om het kampioenschap te winnen."

Er werd hem ook gevraagd welke Grand Prix hij als zijn 'favoriet' beschouwt, maar opnieuw koos Verstappen ervoor om te verwijzen naar zijn huidige teamsuccessen en de twee opeenvolgende constructeurstitels die hij met Red Bull heeft behaald. "Mijn eerste raceoverwinning in de Formule 1, ik denk dat dat heel speciaal was. Maar ook de races die we nu als team halen, zo competitief zijn, dat is eerlijk gezegd heel leuk om deel van uit te maken."

Ben niet bang om te verliezen

Hoewel Verstappen geniet van één van de grootste individuele succesperiodes in de geschiedenis van de Formule 1, is de 26-jarige zich er terdege van bewust hoe snel dingen kunnen veranderen. "Ik ben niet bang om te verliezen. Ik haat verliezen, maar dat hoort ook bij het spel. Uiteindelijk verlies je meer dan dat je wint. Ik heb ook veel verloren voordat ik in de Formule 1 won. Ik heb de fase meegemaakt dat ik niet kon winnen en nu we winnen moet je gewoon genieten van het moment en ervan genieten zolang het duurt."

Op de vraag wat de sleutel was tot zijn recente kampioenschapswinsten, noemde de Red Bull-coureur zijn consistentie als de grootste vaardigheid die hij heeft ten opzichte van zijn rivalen. "Je moet heel consistent zijn gedurende een seizoen en je kunt niet echt offdays en off-weekenden hebben. Je moet er altijd bovenop zitten. Dat is niet altijd makkelijk, soms beginnen weekenden wat moeilijker voor je, maar zo probeer je jezelf uit een moeilijke situatie te halen."