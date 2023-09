Jan Bolscher

Vrijdag 29 september 2023 09:49

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft goede hoop dat Sergio Pérez tweede weet te worden in het wereldkampioenschap Formule 1, wat het eerste één-tweetje ooit voor de renstal zou betekenen.

Pérez staat momenteel tweede in het klassement, maar kent desalniettemin een moeizaam seizoen. De Mexicaan wist tot op heden slechts twee races te winnen, waar Verstappen al dertien keer als eerste over de streep kwam. Het onderlinge verschil bedraagt dan ook maar liefst 177 punten in het voordeel van de Nederlander, die in de komende zes raceweekenden nog maar drie punten ergens vandaan hoeft te snoepen om het wereldkampioenschap definitief te beslissen. Tijdens de sprintrace in Qatar kan het dus al zover zijn.

Tweede plaats coureurskampioenschap

Voor Pérez is het dan ook vooral zaak om die tweede stek veilig te stellen, want ook dat is nog geen zekerheid. De 33-jarige coureur uit Guadalajara heeft een voorsprong van 33 punten op Lewis Hamilton, en een gat van 49 punten naar Fernando Alonso. Er zijn dus nog kapers op de kust. "Hij heeft ten minste één weekend [qua punten] voorsprong op Lewis en een groter gat dan dat naar Fernando", vertelt Horner over de stand van zaken tegenover SkySports News. "Het is iets wat we nog nooit bereikt hebben. We zijn nog nooit als eerste en tweede geëindigd in het wereldkampioenschap voor de coureurs, dus het zou iets groots zijn voor ons om te bereiken."

Beste resultaat Red Bull Racing

"De teambaas vervolgt: "Vorig jaar kwam hij dichtbij [derde met drie punten achterstand op Charles Leclerc]. Het zou zijn beste eindklassering ooit zijn, en hij heeft de beste auto die hij ooit heeft gehad om te proberen dat resultaat te behalen. Japan was frustrerend en lastig voor hem, maar hij zal terugkomen. Ik weet zeker dat er met de zes Grands Prix die er nog te gaan zijn, er nog genoeg races voor hem zijn om een aantal fantastische resultaten te boeken tussen nu en het einde van het seizoen."