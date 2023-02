Brian Van Hinthum

Charles Leclerc hoopt in 2023 opnieuw een gooi naar de wereldtitel te gaan doen en de Monegask mag er vanuit gaan dat hij daarvoor in ieder geval opnieuw met Max Verstappen het gevecht aan moet gaan. Ook Carlos Sainz zal zijn kansen ruiken, maar Felipe Massa denkt dat één coureur de baas is bij de Scuderia.

Leclerc tekende in 2019 een contract voor maar liefst vijf jaar bij de Scuderia, maar met het 2023-seizoen voor de deur lijkt dat alweer een eeuwigheid geleden. De 25-jarige coureur deed het afgelopen jaar in de eerste maanden van het kampioenschap goed mee om de titel, maar zag vervolgens hoe hij en zijn team terugvielen in de standen. Uiteindelijk hoopt Leclerc veel geleerd te hebben van het seizoen en in 2023 opnieuw een gooi te doen naar de titel.

Succesvolle auto

Nieuwbakken teambaas Fred Vasseur liet recent al weten in ieder geval niet bij voorbaat al een eerste coureur voor het nieuwe seizoen aan te wijzen en pas in te grijpen als de situatie erom vraagt. Massa denkt dat Leclerc er echter niet al te veel tijd voor nodig heeft om de situatie in Maranello naar zijn hand te zetten. "De auto moet succesvol zijn en het team moet functioneren. De rest moet gedaan worden door de coureur. Na vijf of zes races kun je zien wie er de leider is binnen het team. Vorig jaar was dat na drie Grands Prix al duidelijk", vertelt de oud-coureur van Ferrari aan Corriere dello Sport.

Sleutelfiguur bij Ferrari

Mocht Ferrari er opnieuw in slagen om in 2023 een goede auto te bouwen, denkt Massa dat dat duidelijk in het voordeel van Leclerc gaat zijn. "Sainz was de beste in zijn eerste jaar, maar de auto was niet competitief. Toen de auto wél sterk bleek, was het Charles die duidelijk aan de top stond. Als hij dit jaar hetzelfde weet te doen, gaat het heel lastig voor Carlos zijn om dezelfde situatie als in 2021 te creëren. Leclerc is één van de beste coureurs in de Formule 1 voor mij. Een sleutelfiguur, zoals Max Verstappen is bij Red Bull en Lewis Hamilton was voor Mercedes", besluit de Braziliaan.

