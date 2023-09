Elena Popova

Maandag 25 september 2023 21:50 - Laatste update: 21:53

Hoewel de coureurstitel van 2023 nog niet officieel binnen is, weet Red Bull Racing na Japan zeker dat het de winst binnenkort in handen heeft. Lewis Hamilton kan niet meer genoeg punten verzamelen om zich de titel toe te eigenen.

Red Bull zet voor de derde jaar op rij een sterk seizoen neer. Max Verstappen rijdt in 2023 op eenzame hoogte en houdt nog zijn eerste plek in het coureurskampioenschap vast. In de tussentijd heeft Sergio Pérez een wisselvallig seizoen, maar weet tot nu toe de tweede plek achter Verstappen te behouden. Hoe dit seizoen ook afloopt, Hamilton kan niet meer Mercedes naar de top helpen met een coureurstitel. De berekeningen maken duidelijk dat er hoe dan ook een Red Bull-coureur gekroond zal worden. Het is nu alleen nog de vraag of Verstappen of Pérez aan het einde van dit seizoen mag zegevieren.

Artikel gaat verder onder video

De overwinningsrekensom

Hoewel het kan voelen alsof het seizoen net begonnen is, staan er nog maar zes raceweekenden op de Formule 1-kalender. In drie van deze zes raceweekenden rijden de coureurs ook een sprintrace op de zaterdag. Dit betekent dat er in totaal nog 180 punten behaald kunnen worden voor het einde van het seizoen. Na een P5 te hebben behaald in Japan, kwam Hamilton op een totaal van 190 punten uit in het coureurskampioenschap. Al zou Hamilton alle sprintraces, races én snelste rondes winnen, komt hij niet meer aan de 400 punten die Verstappen al op zijn naam heeft staan.

Strijd tussen Verstappen en Perez

Wie kan dan nog wel de strijd voor de coureurstitel aan met Verstappen? Zijn Mexicaanse teamgenoot Pérez. Op dit moment is het verschil tussen de concurrerende teamgenoten 177 punten. Hoewel het niet onmogelijk is voor Pérez om als winnaar uit de bus te komen, wordt dat een lastige klus om te klaren voor de coureur. Één ding is duidelijk: wat er ook gebeurt, alleen Red Bull kan nog de coureurstitel van 2023 binnenslepen.