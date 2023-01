Sam Hall & Brian van Hinthum

Dinsdag 31 januari 2023 17:37

Met het belang en de grootte van social media anno 2023 is het tegenwoordig voor veel Formule 1-fans simpel om anoniem van achter een scherm racistische, beledigende en bedreigende teksten te uiten richting coureur. Een onderzoek heeft uitgewezen hoe triest het gesteld is met online racisme en haat.

Met social media is het tegenwoordig voor iedereen mogelijk om veilig en anoniem alles zomaar de wereld in te kunnen slingeren en vaak zijn ook Formule 1-coureurs de pineut. Zij ontvangen racistische, hatelijke en soms zelfs bedreigende teksten van boze fans en hoewel men zich van alle kanten altijd uitspreekt tegen dit soort taferelen, blijken sommige "fans" er toch vreemde teksten op na te houden. Een onderzoek van The Female Drive en Areto Labs heeft uitgewezen met wat voor duizelingwekkende cijfers aan racisme en haat we nog altijd te maken hebben.

Bedreigingen

Men heeft online reacties in oktober en november gemonitord en uit het onderzoek blijkt dat er in die maanden maar liefst 5500 racistische opmerkingen gemaakt zijn op internet, waarbij met name Lewis Hamilton het vaak moet ontgelden. Vijf procent van deze opmerkingen worden aangeduid als 'hoog risico'. Deze opmerkingen worden beschouwd als 'een gevaar en hebben een intentie om iemand pijn te doen, te blesseren of geweld te uiten tegen een individu of een groep'. Dit komt dus neer op zo'n 225 opmerkingen die in deze trand waren.

N-woord

De onderzoekers delen met een speciale infographic ook de nodige comments die zij naar boven hebben weten te halen. Meer dan duizend van deze comments bevatten het 'N-woord', terwijl er nog eens duizend comments zijn die woorden als 'monkey' en 'ape' bevatten om personen van kleur te omschrijven. De volledige resultaten uit het onderzoek vallen in de hieronder geplaatste post te zien.

