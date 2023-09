Remy Ramjiawan

Vrijdag 22 september 2023

Het Aziatische LKYSUNZ is nog altijd voornemens om te starten in de Formule 1 en heeft bekendgemaakt dat het bereid is om 600 miljoen dollar op tafel te leggen voor een startbewijs. Volgens het huidige Concorde Agreement is 200 miljoen dollar de prijs, maar veel teams vinden dat niet meer passen bij de huidige staat van de sport.

Het is al eventjes stil geweest rondom de eventuele komst van LKYSUNZ naar de Formule . De renstal heeft naar eigen zeggen zo'n miljard dollar beschikbaar om te investeren in het team, zo meldt Motorsport.com. Daarvoor heeft het team de handen ineengeslagen met het Amerikaanse Legends Advocate Sports Group. Niet alleen LKYSUNZ wil deelnemen aan de sport, zo heeft Andretti zich al enkele keren vocaal geuit over een toekomst in de Formule 1, ook het team van Hitech lijkt nog altijd voornemens om te starten in de koningsklasse.

Financiële middelen

"We hebben de commentaren van de teams gehoord en we erkennen met heel ons hart hun inzet om samen met de FIA en de FOM de sport naar het huidige niveau te tillen. Met het nieuws dat we nieuwe investeringen hebben gekregen ben ik trots om te mogen melden dat wij 600 miljoen dollar deelnamegeld willen betalen in plaats van de vastgelegde 200 miljoen. We kijken uit naar het voortzetten van de positieve discussies die we met de FIA hebben en zijn blij met de financiële investeringen van onze partners", zo meldt Benjamin Durand, CEO van LKYSUNZ.

Coureurs uit andere gebieden halen

Elke team heeft normaliter een paar jaar nodig om op niveau te komen, maar Durand wil dat voor zijn. "Ons doel is om de sport competitief te houden en tegelijkertijd diversiteit in de paddock te brengen", zo wijst hij naar rijdersmarkten buiten Europa. Het doel is om coureurs uit Maleisië, Indonesië, Thailand, Kenia en Nigeria op te leiden voor het team. Uiteindelijk wil de renstal vanaf het 2025-seizoen op de startgrid staan, maar het is nog altijd de vraag wanneer de FIA en de FOM hun goedkeuring zullen gaan geven.