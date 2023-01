Brian Van Hinthum

Dinsdag 31 januari 2023 12:56

Juan-Pablo Montoya denkt dat Charles Leclerc het in 2023 zwaar te halen gaat krijgen in het gevecht om de wereldtitel. De Colombiaan denkt allereerst dat het al behoorlijk lastig gaat worden om Max Verstappen te verslaan en daarnaast kan Leclerc volgens de Colombiaan ook zomaar met Carlos Sainz te maken krijgen/

Leclerc tekende in 2019 een contract voor maar liefst vijf jaar bij de Scuderia, maar met het 2023-seizoen voor de deur lijkt dat alweer een eeuwigheid geleden. De 25-jarige coureur deed het afgelopen jaar in de eerste maanden van het kampioenschap goed mee om de titel, maar zag vervolgens hoe hij en zijn team terugvielen in de standen. Uiteindelijk hoopt Leclerc veel geleerd te hebben van het seizoen en in 2023 opnieuw een gooi te doen naar de titel.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen

Daarvoor lijkt de coureur uit Monte Carlo in ieder geval af te moeten rekenen met Verstappen, die dit jaar voor de derde wereldtitel op rij gaat. Dat wordt volgens Montoya een vrij lastig verhaal, zo laat hij weten aan Motorsportweek. "Ik zou de kansen niet op hetzelfde niveau schatten. Ik denk dat Charles heel goed is, maar Max heeft meer ervaring. Hoe meer ervaring en overwinningen je hebt, hoe minder druk er heerst. Het is veel gemakkelijker voor Max om het kampioenschap te winnen dan voor Charles. Charles zou namelijk voor zijn eerste gaan."

Sainz

Montoya ziet echter niet alleen in Verstappen een mogelijk gevaar voor Leclerc. Zelfs binnen de eigen renstal ligt er een kaper op de kust, meent de Colombiaan. "Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat Carlos het heel goed kan gaan doen als hij zich comfortabel voelt met de auto. Als we terugkijken naar de auto's aan het einde van het jaar voor afgelopen jaar, versloeg Carlos Charles elke week. Het gaat dus allemaal om de comfort die een coureur met de auto heeft", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)