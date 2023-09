Lars Leeftink

Vrijdag 22 september 2023 05:31 - Laatste update: 05:39

Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Japan afgesloten op de eerste plaats. De Nederlander deed dit voor Carlos Sainz en Lando Norris en begint zo positief aan het zestiende raceweekend van het seizoen na het teleurstellende weekend in Singapore.

Het weekend begon voor de Nederlandse fans behoorlijk vroeg, 04:30 uur Nederlandse tijd om precies te zijn. Het was grijs, warm en benauwd, maar wel droog toen de coureurs aan de eerste sessie van het weekend begonnen. Er was de dagen voor de training veel regen gevallen en ook op vrijdag was de kans op regen aanwezig, maar gedurende de training zou de regen de coureurs niet hinderen.

Goed begin Verstappen

Het was Verstappen die op de harde band als eerste naar buiten besloot te gaan, gevolg door de rest van de coureurs. De harde band en medium band waren populair in de openingsfase, maar ook de testband van Pirelli was veel op de baan te vinden. Het zal een bekend beeld zijn tijdens dit weekend, maar ook voor de komende raceweekenden die op het programma staan.

Na de eerste twintig minuten, zonder al te veel bijzonderheden en incidenten, stond Verstappen met een 1.32.442 op de harde band (tien rondjes gereden) bovenaan, voor Fernando Alonso en Sergio Pérez. Het grootste aantal rondjes stond na twintig minuten op naam van Verstappen en Charles Leclerc met tien rondjes.

Ferrari toont verbetering

Ook tijdens de tweede twintig minuten van de sessie zou Red Bull de sessie domineren, met een groot gat van Verstappen naar de rest van het veld. Het gat was lange tijd zelfs meer dan een seconde. De teams begonnen de coureurs naar buiten te sturen op de zachte band, nadat veel coureurs in de openingsfase onder meer de testbanden hadden gebruikt. Toch kwam op een gegeven moment Ferrari binnen een seconde van Verstappen.

Ook tijdens deze twintig minuten gebeurde er niet al te veel als het aankomt op incidenten of uitstapjes, waardoor alle teams zonder al te veel verlies van tijd hun rondjes konden rijden en data konden verzamelen. Met nog twintig minuten te gaan in de sessie stond Verstappen met een 1.31.647 (soft band) bovenaan, voor Sainz en Leclerc. Sainz zat op 0.626 seconden van Verstappen, Leclerc en de rest van het veld op een seconde of meer. Het hoogste aantal rondjes met ingang van de slotfase stond op naam van George Russell en Liam Lawson met zeventien gereden rondjes.

Slotfase

Zoals meestal tijdens de laatste twintig minuten het geval is, begonnen de coureurs en teams aan hun runs op de soft band om een beter beeld te krijgen van de band en van de snelheid van de auto over een ronde. Ook dit verliep zonder al te veel grote incidenten en momentjes, waardoor het een incidentloze training bleek te zijn waarin de gele vlag niet eens gebruikt hoefde te worden.

Er zouden wel wat wijzigingen zijn in de uitslag, maar de eerste plaats zou niet veranderen. Verstappen sloot de sessie overtuigend af op P1 met een 1.31.647, voor Sainz, Norris, Leclerc en Tsunoda. Het hoogste aantal rondjes kwam op naam van Lawson met 27 rondjes. Ferrari trekt de goede lijn van de afgelopen weken dus door richting Japan. Een goed beeld van Mercedes hebben we nog niet, aangezien het team de soft band niet heeft gebruikt tijdens de eerste training.