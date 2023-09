Redactie

Donderdag 21 september 2023 12:19 - Laatste update: 13:03

Max Verstappen verwacht met Red Bull Racing de resterende zeven Grands Prix van het huidige Formule 1-seizoen stuk voor stuk te kunnen winnen. Wel moeten de Nederlander en zijn team naar eigen zeggen met een oplossing komen om in 2024 uitschieters naar beneden zoals in Singapore, te voorkomen.

Verstappen is met Red Bull Racing bezig aan een zeer dominant seizoen in de Formule 1. Van de vijftien verreden races wist de formatie uit Milton Keynes veertien keer te winnen, waarbij het twaalf keer de Nederlander was die als eerste over de streep kwam. De laatste tien daarvan zelfs achtereenvolgend. In Singapore kwam er echter abrupt een eind aan die reeks. Dat het op de straten van Marina Bay lastig zou worden had Verstappen op voorhand al gedacht, maar dat hij in de kwalificatie op de elfde plaats bleef steken omdat zijn RB19 voor geen meter ging, noemde hij een "shockerende ervaring."

Ideeën voor een oplossing

Vanuit Japan, waar Red Bull Racing aanstaande zondag het constructeurskampioenschap kan beslissen, laat Verstappen weten er niet wakker van te liggen: "We hebben ideeën over hoe we de problemen kunnen oplossen. We hebben veel geleerd, maar dat kunnen we pas volgend jaar laten zien. We maken ons geen zorgen", citeert de NOS. "Het is natuurlijk vervelend dat we het niet meteen op kunnen lossen, maar gelukkig begint het volgende seizoen pas over een maand of vijf."

Stratencircuits zwakke plek RB19

Technisch directeur Pierre Waché gaf eerder dit seizoen in gesprek met GPFans al aan dat Singapore waarschijnlijk het meest lastige weekend voor het team zou worden. De concurrentie hoeft zich echter geen illusies te maken, aldus Verstappen: "Deze auto is goed genoeg om de rest van het jaar iedereen te verslaan, ook als ze met updates komen. De auto voor volgend jaar moet beter uit de verf komen op circuits als Singapore. We moeten iets bedenken voor de stratencircuits. Dit jaar waren we oké, maar niet super dominant. Daar ligt niet onze kracht en Singapore bewees dat."