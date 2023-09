Brian Van Hinthum

Woensdag 20 september 2023 16:18

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vijf juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. Tijdens de Grand Prix van Singapore was het natuurlijk Carlos Sainz die zich tot grote man ontpopte. De Spanjaard wordt wegens zijn klinkende zege beloond met een perfecte tien.

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Singapore

Het weekend in Singapore werd er voor Sainz eentje om niet snel te vergeten. De tactische Madrileen hield zijn hoofd in Marina Bay ijzig koel met drie hongerige coureurs op zijn staart. De Ferrari-coureur gaf in de slotfase van de race een intelligente DRS aan achtervolger Lando Norris, waardoor de Brit beide Mercedes op betere en versere banden achter zich kon houden in de slotfase van de race. Het zorgde bovendien voor een kapitale fout bij George Russell en levert Sainz dus een prachtige tien op.

De Brit die als tweede over de streep kwam wordt daarnaast beloond met een knappe 9,4. Ook Liam Lawson is in slechts zijn derde Formule 1-race beloond met een indrukwekkend cijfer. De Nieuw-Zeelander kreeg een 8,8 voor zijn uitstekende weekend in Singapore. Max Verstappen beleefd een dramatische vrijdag en zaterdag, maar reed op zondag nog knap naar de vijfde stek. Het is voor de jury echter niet genoeg geweest: hij krijg niet eens een top tien-cijfer toebedeeld voor zijn weekend in Singapore.