Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 september 2023 20:54 - Laatste update: 20:56

Het team van Red Bull Racing beleefde tijdens de Grand Prix van Singapore een weekend om snel te vergeten. Max Verstappen wist uiteindelijk nog te maximaliseren met een vijfde stek in Marina Bay, zo zag Allard Kalff. De analist denkt echter wel dat er met wat meer geluk nog meer in had gezeten.

Verstappen en Red Bull Racing kwamen met tot nu toe alle overwinningen in de zak aan op het Marina Bay Circuit om daar te gaan rijden voor de volgende zege voor het Oostenrijkse team. Vanaf de eerste meters op vrijdag leek het echter al vrij snel duidelijk dat het wel een heel moeilijk weekend voor het team van Christian Horner ging worden. Op de zaterdag zakte de Milton Keynes-formatie enorm door het ijs, toen men voor het eerst sinds Rusland in 2018 met geen enkele auto naar Q3 wist door te stoten. Op de zondag waren er wel herstelwerkzaamheden: Verstappen reed naar P5, Pérez pakte met P8 nog wat schamele punten.

Verkeerd moment

Kalff zag in gesprek met Motorsport.com hoe Verstappen in Azië maximaliseerde in een vrij lastig weekend. "Zij hebben zeker het maximale eruit gehaald. Ze hebben gewoon de goede strategie gekozen. Er was eigenlijk geen andere optie dan de mensen om je heen: starten op hard. Ze hebben pech gehad met die safety car. Die kwam eigenlijk op een verkeerd moment, waardoor Max nog niet naar binnen kon. Iedereen om hem heen ging nieuwe harde banden halen, die van hem koelden af. We weten van de Pirelli's als die een beetje versleten zijn en de temperatuur is eruit dan krijg je het bijna niet meer terug. In die situatie zat Verstappen", ziet de analist.

Podium zat erin

Na het uitvallen van Esteban Ocon kwam de virtual safety car-situatie in het spel, vlak nadat Red Bull écht niet langer door kon op de versleten harde banden. Ook dat kwam weer niet helemaal lekker uit, zag Kalff. "Die virtual safety car pakte ook niet helemaal handig uit. Dat is dan pech. Dan is vijfde misschien maximaal vanaf de elfde positie. Aan de andere kant, als het kwartje jouw kant op valt dan had hij [Verstappen] ook nog zomaar misschien wel naar het podium kunnen gaan. Of Leclerc kunnen pakken, zeker. Je start elfde, je wordt vijfde, dat is gewoon goed", besluit de Viaplay-commentator.