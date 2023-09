Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 september 2023 16:59

De hele zaak rondom de wereldtitel van 2008 is sinds het aanspannen van een rechtszaak door Felipe Massa en zijn leger aan advocaten een belangrijk onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toto Wolff en Helmut Marko spraken zich afgelopen weekend uit over de zaak en Massa ziet dat al een goed teken.

Sinds eerdere opmerkingen van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het vuurtje rondom de controversiële 2008-titel weer gaan branden en is Massa samen met een fors aantal wereldwijde advocaten gaan kijken naar mogelijkheden om de titel van dat jaar aan te vechten. Men denkt over voldoende bewijs te beschikken om een vuist te maken in de rechtszaal en er wordt dan ook op gehamerd dat de onderste steen boven moet komen. In eerste instantie leek Massa met zijn juridisch team op zoek te zijn naar gerechtigheid en financiële compensatie, maar later bleek dat men zelfs mikt op het omdraaien van de wereldtitel in het voordeel van Massa.

Artikel gaat verder onder video

Marko en Wolff

Het afgelopen weekend spraken meerdere prominenten zich uit over de zaak. Wolff: "Het is interessant om te volgen. Het is duidelijk iets dat niemand zag aankomen. De regels in de Formule 1 zijn vrij duidelijk. Het gaat om een ​​civiele zaak. Het zou zeker een precedent scheppen, wat het ook is. We kijken nieuwsgierig toe vanaf de zijlijn", zei de Oostenrijker. Ook Marko deed - al snerend naar Lewis Hamilton - een duit in het zakje: "Het was verschrikkelijk om te zien hoe Massa twintig seconden lang in Brazilië vierde dat hij wereldkampioen was, en toen alles ineens weg was. Ik zou graag zien dat hij de titel krijgt. En meneer Hamilton - die toch niet zoveel om records geeft - zou er dan één minder hebben."

De zaak is belangrijk

Die opmerkingen heeft ook Massa zelf meegekregen en hij ziet dat als iets positiefs: "Het laat zien dat we op het juiste pad zitten en dat mensen in F1 inzien hoe belangrijk deze zaak is", citeert Motorsport.com. "Ik hoop dat de FIA en FOM van vandaag anders zijn dan die van 2008. De twee entiteiten hebben de kans om dit te bewijzen door de fouten uit het verleden recht te zetten, in het voordeel van de sport." Ten slotte herhaalt de Braziliaan nog maar eens dat het hem niet om geld gaat, maar om de titel zelf. "Dit was een jongensdroom, een titel voor de hele natie, voor alle Brazilianen en ook voor de tifosi. Dit is het gevecht van mij en mijn hele familie. We hebben er alles aan gedaan om zo professioneel mogelijk te zijn."