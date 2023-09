Brian Van Hinthum

Maandag 18 september 2023 17:31

Max Verstappen wist zondag in Singapore het maximale uit zijn lastige weekend te halen door - gewapend met een goede strategie - nog naar P5 te rijden vanaf P11. Charles Leclerc bleef de Nederlander net voor, iets wat door Ho-Pin Tung met name kwam door de iets te vroeg gekomen safety car.

Het hele weekend verliep het allemaal al niet naar wens bij Red Bull, dat tot Singapore alle races van dit seizoen wist te winnen. Vooraf klonken er al enkele bezorgden geluiden vanuit het Red Bull-kamp en ook in de vrije trainingen kwamen Verstappen en Sergio Pérez totaal niet goed uit de verf in Singapore. Op de zaterdag in de kwalificatie verliep het al helemaal dramatisch. De Red Bulls moesten allebei lijdzaam toezien hoe ze niet uit Q2 wisten te ontsnappen. Uiteindelijk wist vooral Verstappen op de zondag nog te maximaliseren met een uitstekende vijfde plek.

Te vroege safety car

Het had bovendien niet veel gescheeld of hij had Leclerc nog te grazen genomen voor P4. Tung analyseert de race van de Nederlander in zijn column voor NU.nl en stelt zelfs dat Verstappen nog behoorlijk wat pech had. "Die safety car kwam te vroeg voor hem. Verstappen en Red Bull wilden natuurlijk heel erg lang doorrijden op de harde band, de band waarop ze waren gestart. Alle andere coureurs stonden op de medium, of zelfs soft in het geval van Leclerc. Dus voor hen was het weliswaar ietwat vroeg, maar met de tijdwinst die je pakt met het stoppen onder een safety car daarbij opgeteld, was het een logische beslissing dat iedereen de pits in dook", zegt de analist.

Niet aan de leiding

Hij vervolgt: "Omdat Red Bull op die harde band stond, was het geen optie om zelf ook naar binnen te gaan. Dan hadden ze namelijk naar medium moeten wisselen en die stint was dan veel te lang geweest. De race dan uitrijden op de mediumband was sowieso niet gelukt", stelt Tung. Met wat meer geluk, had Verstappen nog verder naar voren kunnen komen volgens hem. "Verstappen had ook wel een beetje de pech dat hij net niet aan de leiding kwam. Dan heb je net een klein beetje voordeel dat je zelf het tempo kunt bepalen als de safetycar naar binnen gaat. Dat had in zijn geval met gebruikte banden misschien net iets geholpen, al moet je ook realistisch zijn dat het verschil tussen de oude en nieuwe banden veel te groot was. Dus was de vraag hoeveel langer hij die positie dan had kunnen vasthouden."