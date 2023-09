Brian Van Hinthum

Maandag 18 september 2023 16:30

Lewis Hamilton wist zondag uitstekend te presteren door vanaf P5 zijn Mercedes richting het podium te rijden, waarmee de zevenvoudig wereldkampioen zijn 196e podiumbezoek uit zijn loopbaan beslite. De Brit kreeg na afloop vragen over het mogelijke record van 200, waarna hij Carlos Sainz en Lando Norris voor het lapje houdt.

Het weekend van Hamilton begon op de zaterdag nog vrij teleurstellend met 'slechts' een vijfde plek in de kwalificatie, waarna hij zich kritisch uitliet op de prestaties. "Eén van de auto's lukte het om dat voor elkaar te krijgen en dat was ik niet vandaag. We hebben richting zaterdag grote veranderingen doorgevoerd, waarna het van mij is weggelopen. Ik was vandaag zó traag. Het is zeker teleurstellend. Morgen is weer een nieuwe dag. Ik hoop dat George een goede start heeft en druk kan uitoefenen op de Ferrari's. Het zou geweldig zijn als hij de overwinning kan pakken."

Podium #196

Op de zondag ging het echter een stuk beter. De Brit leek vooral richting het einde van de race een uistekend tempo erin te hebben zitten, waarna hij in de slotfase George Russell onder druk wist te zetten en aansloot in het zenuwslopende treintje met Lando Norris en Carlos Sainz om voor de overwinning te vechten. Nadat zijn Mercedes-teammaat in de allerlaatste ronde een cruciale fout maakte en in de muur belandde, betekende podium 196 uit de carrière van Hamilton een feit en mocht hij met de Spanjaard en McLaren-coureur mee.

Hamilton plaagt Norris en Sainz

Na afloop krijgt hij dan ook de vraag of hij dit seizoen nog het magische getal van 200 podiums kan breken, waarna de zevenvoudig wereldkampioen zich tot Norris en Sainz richt. "Jeez, alleen 200. Jullie hebben nog niet eens 196 races gereden, of wel", lacht hij richting zijn collega's. Hamilton heeft daarbij gelijk: Sainz zit op 178, terwijl Norris met zijn 97 starts richting de 100 kruipt. "Ik heb geen idee waar we in de komende races staan, maar dit weekend hadden we de snelheid om voor de top drie te vechten. Het wordt interessant om te zien hoe dat de volgende races gaat zijn. Ik hoop in ieder geval nog één podium te pakken dit jaar. Dat zou al geweldig zijn."