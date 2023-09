Jeen Grievink

Maandag 18 september 2023 06:58

Carlos Sainz kwam gisteren als winnaar uit de bus tijdens de Grand Prix van Singapore. Hoewel hij tijdens de race niets te dulden had van Red Bull Racing, verwacht hij dat het volgende week weer helemaal anders gaat zijn. De Spanjaard denkt niet dat de ommekeer al is ingezet.

Sainz kende een bijzonder goed weekend in Zuidoost-Azië. De geboren Madrileen domineerde in iedere sessie en was dus ook constant Max Verstappen de baas. Tijdens de race op zondag had hij ook niets te dulden van de man die hij normaal al vrij snel uit het oog verliest omdat hij hem niet bij kan benen. Maar één zwaluw maakt absoluut nog geen zomer, zo realiseert Sainz zich maar al te goed. De coureur van Ferrari denkt niet dat Singapore het bewijs is dat het omslagpunt is bereikt en dat Red Bull haar dominantie heeft verloren. Volgens Sainz heef Ferrari nu de kans gegrepen die zich voor heeft gedaan, maar gaat Red Bull gewoon nog een paar sterke races op de mat leggen in het restant van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull "zal er weer staan" zo denkt Sainz

"Het zou me niet verbazen als zij de laatste paar races van het seizoen nog winnen", zo blijft Sainz realistisch tijdens de persconferentie na afloop van de race. "Singapore ontvouwde zich tot een kans voor ons en die hebben we gegrepen, maar ik denk nog steeds dat Red Bull er in de resterende races zal staan en dat ze heel, heel moeilijk te verslaan zullen zijn." En hoewel de dominantie van Red Bull door velen wellicht wordt gezien als saai, is Sainz van mening dat we respect moeten hebben voor hetgeen Verstappen en zijn team laten zien dit jaar.

Sainz geeft Red Bull alle credits

"Red Bull heeft dit jaar een fantastische auto en doet het geweldig", zo zegt hij. "Ze verdienen het om alles te winnen wat ze tot nu toe gewonnen hebben." Volgend weekend, tijdens de Grand Prix van Japan, kan Red Bull Racing de constructeurstitel veiligstellen. In het rijderskampioenschap zal nog geen beslissing vallen, al moge duidelijk zijn dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Verstappen de nieuwe wereldtitel aan zijn prijzenkast mag toevoegen.