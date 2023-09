Jeen Grievink

Max Verstappen is bijzonder dominant dit jaar in de Formule 1. De Nederlander verbrak zelfs het record van Sebastian Vettel als coureur die de meest opeenvolgende overwinningen wist te boeken. Sommigen omschrijven de Formule 1 tegenwoordig als saai, omdat de winnaar op voorhand al vast lijkt te staan. Oud-coureur Gerhard Berger (64) biedt daarom zijn diensten aan om daar verandering in te brengen.

Niemand lijkt dit seizoen in staat Verstappen te stoppen. De Limburger en zijn team verkeren in bloedvorm en winnen bijna alles wat er te winnen valt. Door de dominantie van Verstappen en Red Bull, vinden sommigen dat het seizoen behoorlijk saai is. Het was immers na een paar races al duidelijk wie er wereldkampioen zou gaan worden. De situatie met Verstappen en Red Bull doet oud-F1-coureur Berger denken aan het seizoen van 1988, toen McLaren onverslaanbaar was. Berger was de enige die de dominantie één keer dat seizoen wist te doorbreken. Op Monza kwam hij in dienst van Ferrari als winnaar over de streep. De Oostenrijker, inmiddels 64 jaar oud, denkt dat hij misschien de aangewezen persoon is om Verstappen te stoppen.

64-jarige Berger grapt over terugkeer om Verstappen te kloppen

In 1988 wist McLaren, met Alain Prost en Ayrton Senna achter het stuur, alles te winnen, op één race na. Alleen de Grand Prix van Italië ging aan hun neus voorbij. Die race werd gewonnen door Berger, die het gehele seizoen genoegen had moeten nemen met een plek direct achter de beide auto's van McLaren. Dit seizoen doet hem denken aan de huidige periode van Verstappen en Red Bull. Berger zegt dan ook gekscherend dat hij de enige persoon is die Verstappen wellicht kan stoppen. "Misschien moet ik terugkomen en weer races gaan winnen", zo knipoogt hij in gesprek met het Duitse Bild.

2023 doet denken aan 1988

Berger vervolgt: "Het seizoen van nu doet me sterk denken aan 1988. McLaren domineerde, had twee topcoureurs en een topauto met Alain Prost en Ayrton Senna. Eigenlijk waren ze onverslaanbaar, maar in Monza hebben we het toch geflikt." Volgens Berger is het seizoen van 2023 vergelijkbaar met dat van 1988. "Vandaag is het vergelijkbaar, ook al hebben we nog wel een paar races voor de boeg", zo besluit hij.

Hamilton kan 'Bergertje' doen in 2023

Als hem gevraagd wordt wie hetzelfde kan doen als Berger zelf deed door in 1988 McLaren te verslaan, zegt hij: "Moeilijk te zeggen. Als je het veld zonder Max laat rijden, zou het een geweldig kampioenschap zijn. Het deelnemersveld zit dicht op elkaar, vier teams staan in de startblokken." Maar uiteindelijk denkt hij dat er maar één coureur is die Verstappen nog kan kloppen in 2023: "Lewis Hamilton is iemand die altijd precies weet wanneer zijn dag is aangebroken en wanneer dingen kunnen werken. Hij zal waarschijnlijk degene zijn die het zal overnemen."