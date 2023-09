Jan Bolscher

Woensdag 6 september 2023 20:44

Max Verstappen en Lando Norris gaven in Monza beiden te kennen dat ze het wel zouden zien zitten om in de toekomst als teammaten samen te werken. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner erkent de kwaliteiten van laatstgenoemde, maar laat in het midden of de Brit op termijn een optie voor de kampioensformatie zou zijn.

Verstappen ligt momenteel tot en met eind 2028 vast bij Red Bull Racing, terwijl Lando Norris een contract tot en met eind 2025 heeft bij het team van McLaren. Voorlopig zijn beide heren dus nog geen vrije agenten, maar toch spraken ze in Monza beiden uit dat ze in de toekomst graag eens naast elkaar zouden willen rijden. De twee kunnen het al langere tijd goed met elkaar vinden en trekken ook buiten de Formule 1 regelmatig met elkaar op.

Artikel gaat verder onder video

Contracten respecteren

Op de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Italië werd Horner gewezen op deze uitspraken en werd hem gevraagd of Norris een optie is voor 2024, 2025 of 2026: "Lando is een fantastische coureur, daar bestaat geen twijfel over", vertelde de Brit tegenover de aanwezige media waaronder GPFans. "En je kan zien dat zijn potentieel groeit, maar hij is een McLaren-coureur. Je moet de contracten die er liggen respecteren."

Vrij Red Bull-zitje in 2025

Horner vervolgt: "Maar op dit moment is hij één van de weinige coureurs die... Hij doet het geweldig in deze sport en wij hebben natuurlijk onze coureurs voor 2024 al bevestigd", doelt hij op Verstappen en Sergio Pérez. "In 2025 hebben we één plekje vrij en zoals je je voor kan stellen, is er geen gebrek aan interesse in dat stoeltje. Maar op dit moment is het allemaal nog erg ver weg."