Remy Ramjiawan

Donderdag 26 januari 2023 12:30

Het Britse Sky Sports F1 zal het in 2023 doen zonder Paul di Resta en Johnny Herbert. Het duo was de afgelopen jaren een onderdeel van de ploeg die de races voor de Britse zender wist te verslaan, maar daar komt in het nieuwe jaar verandering in, zo bevestigt Mirror Sport.

De Britse uitzendgemachtigde heeft de line-up voor het 2023-seizoen bekend gemaakt en daarin ontbreken de namen van Di Resta en Herbert. De twee oud-coureurs gaven vaak de technische analyses bij de zender en konden het perspectief vanuit de rijder uitleggen. Met het wegvallen van de twee analisten is het team voor de Britse zender in 2023 als volgt: Jenson Button, Nico Rosberg, Naomi Schiff, Martin Brundle, Damon Hill, Karun Chandhok, Anthony Davidson, Natalie Pinkham, Ted Kravitz, Danica Patrick, Simon Lazenby, David Croft en Rachel Brookes.

Vertrek Herbert

Er deden zich al eerder geruchten voor over een vertrek van Herbert bij de zender en in gesprek met Last Lap Lucy bevestigde de Brit zijn afscheid. "Ik ben dit jaar helaas niet bij Sky, maar er zijn andere dingen waar ik me mee bezig zal houden. Ik zal zeker op Silverstone zijn, en de Grand Prix van Monaco. Dit jaar ook Le Mans, want dat wordt dit keer een groot evenement", zo legt hij uit.

Going to miss this team https://t.co/FRkHReMVD9 — Johnny Herbert (@johnnyherbertf1) January 25, 2023

Over zijn toekomstplannen is nog niets bekend, zo laat hij weten: "Ik doe een beetje aan karten - niet racen, gewoon testen. Mijn schoonzoon wil dat ik ga racen, maar dat wil ik niet echt, maar je zult me waarschijnlijk zien op een kartbaan bij jou in de buurt. Ik heb verschillende dingen te doen. Ik geniet van dingen op de baan en ook van het leven buiten de baan."

Wat de officiële reden voor het vertrek van Di Resta is, is op dit moment niet bekend. De Brit is nog altijd actief in de autosport en zal komend jaar deelnemen aan het World Endurance Championship.

