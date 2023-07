Ricciardo had liever rode vlag gezien in Sprint Race: "Zicht nog nooit zo slecht geweest"

Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023

Daniel Ricciardo stelt dat het zicht tijdens regenraces nog nooit zo slecht is geweest als nu. De Australiër stelt dat er vijf tot tien jaar geleden onder veel slechtere omstandigheden geracet kon worden, puur omdat de bolides van toen niet zoveel spray veroorzaakten.

Ricciardo heeft zijn eerste sprintrace in dienst van AlphaTauri afgesloten als tiende en bleef dus helaas puntloos. Hij had het niet makkelijk op het natte circuit van Spa-Francorchamps en kreeg zelfs van zijn engineer te horen dat hij wel erg vroeg remde voor bocht vijf. “Dat was puur omdat ik helemaal niets kon zien. In die bocht reden we helemaal blind. In de formatierondes reed ik in de vierde versnelling over het rechte stuk, maar zelfs dan kon je niet vol gas geven", vertelde Ricciardo tegenover de aanwezige pers, waaronder GPFans.

Rode vlag

“Ik kon het achterlicht van George voor me niet eens zien. Daarom dacht ik: laten we nog een paar ronden doen. Maar na vier ronden achter de Safety Car had ik het gevoel dat we de race beter stil konden leggen. We hadden 30 tot 45 minuten kunnen wachten en dan een echte wedstrijd kunnen rijden, in plaats van verloren ronden achter de Safety Car rijden.”

Ricciardo is desondanks blij dat de race achter de rug is en dat iedereen veilig de finish heeft gehaald. “Het is jammer dat het zicht zo slecht is. Ik rijd al een tijdje rond in deze sport en ik kan me niet herinneren dat het ooit zo is geweest. Zeker de laatste paar seizoenen is het erg. Vijf, tien jaar geleden konden we racen in deze omstandigheden. We willen rijden in de regen omdat het leuk is, maar boven de vierde versnelling is het zicht echt nul.”