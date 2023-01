Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Lewis Hamilton lijkt ondanks zijn leeftijd van 38 jaar en het teleurstellende jaar van Mercedes in 2022 nog altijd geen afscheid te willen nemen van de Formule 1. De Britse coureur onthult nu de angsten die hij heeft over zijn naderende pensioen en het zwarte gat waar hij dan misschien in kan vallen.

Het contract van Hamilton loopt na 2023 op zijn einde, maar de Britse coureur is nog altijd niet klaar met het racen in de Formule 1. Hoewel de man uit Stevenage aan het begin van het 2024-seizoen inmiddels 39 jaar oud zal zijn, is hij vastberaden om zijn carrière in de koningsklasse te verlengen. Wolff onthulde eerder al dat hij de verwachting had dat Hamilton verder wil met het team en de nummer zes in het wereldkampioen bevestigde later na een uitgebreid interview met verschillende media ook dat hij inderdaad gaat verlengen.

Zwart gat

Toch loopt het misschien na zijn volgende contract allemaal een keer op zijn einde. De Brit is tijdens zijn uitgebreid interview met de On Purpose-podcast eerlijk over zijn angst voor zijn pensioen. "Ik hou van wat ik doe. Het gaat heel, heel moeilijk worden als ik stop met racen. Ik doe het al dertig jaar. Als je erover nadenkt, wat gaat dat evenaren? Het gevoel van in een stadion racen, het zijn op het hoogtepunt van de sport, het vooraan racen of je naar voren vechten op de grid. De emoties die daar bij komen kijken. Als ik stop, zal er een groot zwart gat ontstaan", denkt Hamilton hardop na.

Andere atleten

Hoewel Hamilton naast het racen vele andere hobby's erop nahoudt, zal het toch niet gemakkelijk worden. "Alle keren dat ik met andere atleten sprak, hebben we gemeen dat we focussen op het beste zijn in één ding. Alle andere dingen waar je gek op bent, vallen dan weg. Ik heb met mensen gesproken die actief zijn en gepensioneerd. Een hoop mensen - vooral de gepensioneerden - zeiden dat alles uit elkaar viel. Ze hadden niks om de leegte mee op te vullen, maar vervolgens kwamen ze er wel achter wat ze erna moesten doen. Ze gingen door een emotionele ontdekkingsreis, maar dat kost tijd", weet de Britse coureur.

