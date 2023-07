Jeen Grievink

Red Bull Racing kan Max Verstappen na de Grand Prix van België met een extra lange vakantie sturen, zo is Paul Stoddart van mening. De voormalig eigenaar van Minardi denkt dat als Verstappen ook op Spa wint, hij de rest van het seizoen niet meer hoeft af te maken om kampioen te worden.

Er staat geen maat op Max Verstappen dit seizoen. De Nederlander heeft al 281 punten verzameld en dat zijn er maar liefst 110 meer dan nummer twee - en tevens teamgenoot - Sergio Pérez. Verstappen heeft zelfs ruim dubbel zoveel punten als nummer drie Fernando Alonso, die in zijn Aston Martin 139 punten veroverde. Ook in het constructeurskampioenschap is er geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen en Red Bull. De Oostenrijkse renstal domineert het klassement met 452 punten, ruim twee keer zoveel als nummer twee Mercedes, dat 223 punten heeft verzameld. Volgens Stoddart kan Verstappen binnenkort dan ook prima op een maandenlange vakantie worden gestuurd door Red Bull.

Verstappen niet meer te stoppen

Het circus van de Formule 1 strijkt dit weekend nog neer in België, alvorens het aan de zomerstop gaat beginnen. Eind augustus wordt het seizoen dan weer hervat met de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Mocht Verstappen ook in België aan het langste eind trekken, dan kan hij zijn thuisrace wel aan zich voorbij laten gaan, zo zegt Stoddart. Verstappen kan de rest van het seizoen dan links laten liggen en zal zich dan alsnog kronen tot kampioen. "Je hebt echt het gevoel dat niets Max kan stoppen en niets zijn titel kan stoppen", zo wordt Stoddart geciteerd door Express.

Verstappen hoeft seizoen niet eens af te maken

Als Verstappen de Grand Prix van België aan zijn zegereeks toevoegt, kan hij Zandvoort - en de rest van de kalender van de tweede seizoenshelft - wel aan zich voorbij laten gaan. "Als hij nog één race wint, denk ik dat je hem de rest van het jaar op vakantie kunt laten gaan", zo zegt de oud-eigenaar van Minardi. "Hij zal dan nog steeds het kampioenschap winnen. Het is zeker een sterk jaar voor Max en voor Red Bull."