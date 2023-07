Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 10:34

Red Bull Racing en Max Verstappen kunnen in Hongarije het record voor de meest achtereenvolgende overwinningen in de Formule 1 breken. Een statistiek die sinds 1988 alleen op naam van McLaren stond. De Nederlander houdt zich er echter niet mee bezig.

Het team van McLaren won in 1988 elf races op rij tussen de Grand Prix van Brazilië en de Grand Prix van België. Dat record stond maar liefst 35 jaar op naam van de Britse formatie, maar sinds kort staat Red Bull Racing op gelijke hoogte. De renstal van Verstappen en Sergio Pérez heeft alle tien races van het huidige seizoen gewonnen, én de laatste - de Grand Prix van Abu Dhabi - van afgelopen jaar. Daarmee staan ook zij op elf, wat betekent dat het record dit weekend in Hongarije verbroken kan worden.

Artikel gaat verder onder video

Gewoon een goed weekend draaien

Als Verstappen op de persconferentie de vraag krijgt of er iets of iemand is die dat kan voorkomen aanstaande zondag, klinkt het: "Ik weet het niet. Ik denk daar oprecht niet echt over na, uiteindelijk ben ik hier gewoon om een goed weekend te hebben. Natuurlijk ga ik proberen te winnen, maar ik ga dit weekend niet in met het idee dat we twaalf races op rij zouden kunnen winnen. Dus ja. Als we winnen betekent het natuurlijk dat we dat record verbreken, maar het is belangrijker dat we winnen."

Indrukwekkende records

Het is dan ook een publiek geheim dat de 25-jarige Limburger weinig om statistieken geeft. Toch heeft Verstappen al heel wat indrukwekkende records op zijn naam staan, en daar zouden er binnenkort nog wat bij kunnen komen. Zo staat het record voor meest achtereenvolgende overwinningen bij de coureurs op naam van Sebastian Vettel met negen. De Duitser deed dit in 2013 eveneens in dienst van Red Bull Racing. De teller van Verstappen staat momenteel op zes.