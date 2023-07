Jan Bolscher

Donderdag 20 juli 2023 20:29

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelt dat het niet zijn werk is om ervoor te zorgen dat de onderlinge verschillen tussen de Formule 1-teams minder groot worden. De Brit denkt echter niet dat de huidige dominantie van zijn team jaren zal duren.

Red Bull Racing is dit seizoen bij uitstek het te kloppen team in de Formule 1. De RB19 is al na enkele races een extreem competitieve wagen gebleken, wat er voor heeft gezorgd dat de Oostenrijkse formatie na elf races met 411 punten aan kop gaat in het constructeurskampioenschap, gevolgd door Mercedes met 203 punten. Max Verstappen gaat bij het wereldkampioenschap voor de coureurs op zijn beurt aan de leiding met 255 punten. De Nederlander - die in bloedvorm verkeerd - heeft momenteel een voorsprong van 99 punten op teammaat en nummer twee Sergio Pérez.

Dominantie Red Bull Racing

De dominantie van Red Bull Racing is echter logischerwijs niet voor iedereen goed nieuws. Een aantal kopstukken uit de sport, waaronder Mercedes-teambaas Toto Wolff - vrezen zelfs dat de sport op een gegeven moment te voorspelbaar wordt als Red Bull Racing niet gestopt wordt, waardoor er fans af zullen haken. De Oostenrijker vertelde hierbij wel dat het aan de overige negen teams is om het gat te dichten, en dat het probleem zeker niet bij Red Bull Racing zelf ligt.

Stabiliteit in de reglementen

Gevraagd naar of Horner deze zorgen deelt, klinkt het tegenover onder andere GPFans: "Dat is niet mijn werk. Mijn werk is om te winnen. Wat we weten van deze sport is dat dingen zullen veranderen. Je ziet het al langzaam gebeuren." Hij vervolgt: "Wat verandering teweeg zal brengen is stabiliteit. Stabiliteit in de reglementen zal de teams veel dichter bij elkaar brengen. Het zal geen zeven jaar van dominantie worden", doelt de Brit op het dominante tijdperk van Mercedes tussen 2014 en 2020/2021. "De motoren zijn vrijwel allemaal gelijk en het chassis evolueert een stuk sneller dan de motor. Van de start van het seizoen tot nu kunnen we al zien dat er dingen verschuiven."