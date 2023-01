Jan Bolscher

Woensdag 18 januari 2023 20:58

De Formule 1 maakte eerder deze week bekend dat er een definitieve streep is gegaan door races in China en Portugal, wat betekent dat we niet 23, maar 24 Grands Prix krijgen dit jaar. Helaas voor de fans betekent dit ook de langste pauze tussen twee races sinds 2007.

De Formule 1-kalender voor 2023 had in eerste instantie een recordbrekend aantal van 24 races op de rol staan voor aankomend seizoen, maar al vrij snel na deze bekendmaking werd duidelijk dat de Grand Prix in China opnieuw op losse schroeven stond. In China gelden nog altijd strenge coronamaatregelen waaronder een verplichte quarantaineperiode, waardoor de Formule 1 zich afvroeg of het verstandig zou zijn om naar het Shanghai International Circuit af te reizen. In december van het afgelopen jaar ging er daarom definitief een streep door de vierde ronde van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

China X Portugal

De grote bazen kwamen vervolgens in een spagaat terecht. Na het cancelen van de Grand Prix van China werden er gesprekken met het Portugese Portimão gestart om het plekje op de kalender - zondag 16 april - te vullen. De plannen leken door te kunnen gaan, maar toen schreef de organisatie achter de Chinese Grand Prix een brief aan de Formule 1 met het verzoek om toch een race te mogen hosten, aangezien de quarantaineplicht er tegen die tijd af zou zijn. Dit bracht de Formule 1 in een lastig parket.

Lastige spagaat

Afreizen naar China zou de zwaarbevochten veiligheidsprotocollen van de sport rondom het coronavirus op de proef stellen. In 2020 moest immers hemel en aarde bewogen worden om een volwaardig wereldkampioenschap op touw te zetten. Maar China afwijzen en Portimão in laten vallen zou China - een zeer belangrijke partner voor de Formule 1 - mogelijk tegen het zere been schoppen. Daarnaast oogde het drieluik 'Australië, Portugal, Azerbeidzjan' op logistiek gebied ongetwijfeld ook niet erg aantrekkelijk.

Extra zomerstop

Zonder uiteindelijke reden te noemen bracht de Formule 1 op 17 januari naar buiten dat de "kalender van dit jaar 23 races zal bevatten en dat alle datums op de kalender hetzelfde zullen blijven." Dit betekent dat er tussen de Grand Prix van Australië op zondag 2 april en de Grand Prix van Azerbeidzjan op zondag 30 april een gat van 28 dagen zit. Dat is op de zomerstop na de langste pauze tussen twee races sinds 2007. Toen zaten er eveneens 28 dagen tussen de races in Bahrein en Spanje, destijds toevallig ook de derde en vierde ronde van het seizoen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)