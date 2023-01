Jan Bolscher

Romain Grosjean is het niet eens met alle kritiek - onder andere vanuit Max Verstappen - richting de organisatie van de virtuele 24 uur van Le Mans van afgelopen weekend. De IndyCar-coureur trekt de vergelijking met wanneer bepaalde onderdelen van daadwerkelijke auto's niet naar behoren werken.

De organisatie achter de virtuele 24 uur van Le Mans is de afgelopen dagen het mikpunt van behoorlijk wat kritiek geweest. Onder andere Max Verstappen stak zijn onvrede over het evenement niet onder stoelen of banken, nadat de Nederlander en zijn online formatie Team Redline de leiding in de wedstrijd verloren door herhaaldelijke connectieproblemen. Team Redline diende vervolgens het verzoek in bij de organisatie om de leiding in de wedstrijd terug te krijgen, maar toen men hier niet in mee ging liep de spreekwoordelijke emmer over voor Verstappen.

Kritiek Verstappen

"Dit is gewoon incompetentie", klonk het onder andere. "Ze hebben hun eigen spel niet eens onder controle. Dit is nu de derde keer dat ik uit het spel wordt gezet tijdens een race, dus dit is de laatste keer dat ik meedoe. Wat heeft het voor zin? Je bereidt je vijf maanden voor, je gaat aan kop in het kampioenschap, je probeert de race te winnen waar je je twee maanden op hebt voorbereid, en ze gaan er zo mee om. Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga."

Reactie Grosjean

Verstappen kreeg bijval vanuit verschillende kampen, maar niet iedereen was het eens met zijn tirade. Zo wees commentator Ben Constanduros de Red Bull Racing-coureur op zijn "voorbeeldfunctie", maar ook IndyCar-coureur Romain Grosjean lijkt er een andere mening op na te houden. Als Boosted Media op Twitter haar onvrede uitspreekt over de gang van zaken, reageert de Fransman met een vergelijking: "Wat als je een motor- of mechanisch probleem in het echte leven hebt, is dat niet hetzelfde?", leest het.

What about when you have an engine failure or mechanical in real life, isn't is the same ...? https://t.co/UMmTkjhiXL — Romain Grosjean (@RGrosjean) January 15, 2023

