James Key, uitvoerend technisch directeur bij McLaren, verwacht dat Red Bull Racing dit jaar "haar gevechten uit zal kiezen" wat betreft het aanpassen aan de strenge windtunnelbeperkingen waar de renstal mee wordt geconfronteerd.

Red Bull Racing won afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2013 het constructeurskampioenschap, wat betekent dat de Oostenrijkse formatie sowieso al minder tijd in de windtunnel door mag brengen dan de overige negen teams. Daar blijft het echter niet bij. Vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021 moet het team uit Milton Keynes nog eens tien procent inleveren als onderdeel van de straf die op deze overtreding volgde. Teambaas Christian Horner vertelde eerder dat deze straf de auto van dit jaar een halve seconde per ronde zou kunnen kosten, wat niet ten goede komt aan de hoop van het team om het kampioenschap succesvol te verdedigen.

Prioriteiten zorgvuldiger kiezen

Gevraagd naar hoe hij deze lastige situatie aan zou pakken als hij in de schoenen van Red Bull Racing stond, vertelt Key in gesprek met geselecteerde media waaronder GPFans: "Dat is een interessante vraag. Je moet je prioriteiten wat zorgvuldiger uitkiezen, denk ik. Als iemand van ons 10 procent CFD en windtunneltijd zou hebben, zoiets als wat we in de loop der jaren hebben meegemaakt met de ART (aerodynamische testbeperkingen) die steeds zwaarder werden en nu met het budgetplafond, pas je je aan aan een situatie en speel je naar je sterke punten. Je denkt: 'Nou, we hebben hier wat minder capaciteit', dus om je ontwikkelingstempo hoog te houden, wat precies de bedoeling zou zijn, moet je een beetje zorgvuldiger kiezen."

Pick your battles

Key vervolgt: "We hebben [bijvoorbeeld] nog niet eerder de bandbreedte gehad die we nu hebben, dat is net als hoe de teams de ART benaderden toen het in de loop der jaren steeds meer en meer werd. Je past je aan in een poging het beste uit de situatie te halen. Als je het volgende jaar terugkomt denk ik dat je wat meeneemt van wat je hebt geleerd en word je een beetje efficiënter. Het zal op ieder team een negatief effect hebben. Maar de realiteit is dat je niet gaat proberen hetzelfde nog eens te doen en dan tijd te kort komt of moet wachten op de volgende CFD- en windtunnelperiode. Je past je aan en kiest je gevechten wat zorgvuldiger."

