Lars Leeftink

Maandag 2 januari 2023 06:59

Volgens Helmut Marko zou Max Verstappen prima presteren in het endurance racen. De Oostenrijker denkt zelf dat de Nederlander daar ook wel oren naar heeft.

Verstappen liet vorig jaar al weten dat hij wel plannen heeft om aan endurance races zoals de 24 uur van Le Mans mee te doen. Hij kreeg daarnaast ook al een uitnodiging van Fernando Alonso, die graag met de Nederlander mee zou doen. Verstappen is daarnaast door middel van simulatie races ook veel bezig met endurance races en wint er ook nog wel eens een. Voor nu is de Nederlander, zo liet hij laatst weten, gefocust op de Formule 1.

Endurance

In gesprek met ServusTV vertelt Marko, adviseur van Red Bull, dat hij wel een toekomst ziet voor Verstappen in het endurace racen. "Ik heb onlangs een boek gegeven aan Max met daarin alles over grote endurance races uit de jaren 60, ook met geweldige foto's. Hij was direct erg geĆÆnteresseerd. Ik denk dat hij veel plezier zou beleven aan het deelnemen aan de endurance races. Gezien zijn snelheid en zijn talent zal hij ongetwijfeld ook daar succesvol zijn. Dat kan zonder de druk waar hij nu natuurlijk wel mee te maken heeft in de Formule 1."

2022

Dat Verstappen een grote naam is in de Formule 1, werd in 2022 wel bevestigd. Na zijn kampioenschap in 2021 besloot Verstappen er in 2022 een schepje bovenop te doen. Met 15 zeges en een recordaantal punten domineerde hij in de Formule 1. De Nederlander won ook het kampioenschap bij de constructeurs met Red Bull Racing, iets wat sinds 2013 niet meer gebeurd was. Een sterk seizoen dus voor Verstappen en Red Bull, en richting 2023 zullen ze wederom de favoriet zijn.