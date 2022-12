Brian Van Hinthum

Max Verstappen wist dit jaar met grote overmacht en dominantie de wereldtitel in de Formule 1 op te eisen. In 2023 gaat de Nederlander voor drie op een rij, al weet hij dat de andere teams hem op de hielen zitten. Pedro de la Rosa denkt dat het volgend seizoen een stuk lastiger gaat worden dan dit jaar.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Kleinere verschillen

Uiteindelijk werd het dus een dominante weg naar de tweede wereldtitel in tegenstelling tot zijn 2021-kampioenschap. De la Rosa denkt dat het allemaal in 2023 wel weer een stuk anders gaat worden. "Hij is zonder twijfel de favoriet, maar ik denk dat alle teams het hem lastiger gaan maken. Uiteindelijk geeft een nieuw reglement altijd kansen, met name voor de grote teams, maar langzamerhand komt de rest dichterbij, gaan de ontwerpen meer op elkaar lijken en worden de verschillen tussen de teams kleiner", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Budgetplafond en windtunnel

De Spanjaard vervolgt: "Ik denk dat het in 2023 een stuk lastiger wordt, want het veld gaat competitiever zijn. We mogen ook de veranderingen met betrekking tot het gebruik van de windtunnel en CFD voor de ontwikkeling van de auto niet vergeten. Enerzijds geldt er een budgetplafond, anderzijds krijgen de teams die hoog eindigen bij de constructeurs minder tijd om te ontwikkelen. Voor fans lijkt dat iets kleins, maar het beperkt de ontwikkeling van de teams enorm. Het is niet alleen een economische kwestie, maar ook van hoe je het eigen gereedschap gebruikt. En als je de ontwikkeling beperkt, kunnen de kleinere teams misschien meer ontwikkelen en zich meer verbeteren gedurende het seizoen."