Beleef de Grand Prix van Miami van dichtbij met TUI Sports

Advertorial

Vrijdag 30 december 2022 01:00

De Grand Prix van Miami was afgelopen seizoen een daverend succes. Fans en celebrity's vanuit de hele wereld kwamen bijeen voor het bijzondere, en historische, raceweekend in Florida. Wil jij deze spectaculaire race volgend jaar zelf van dichtbij meemaken? Reis dan met TUI Sports mee naar het zonovergoten Miami voor een vakantie vol zon, zee, strand én natuurlijk heel veel raceplezier.

De Verenigde Staten is al jarenlang een vaste bestemming op de Formule 1-kalender. Jaarlijks reist het hele circus af naar het Circuit of the Americas in Austin voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. Afgelopen seizoen is er echter een tweede race op Amerikaans grondgebied bijgekomen: de Grand Prix van Miami. De Grand Prix van Miami wordt gehouden op een bijzonder stratencircuit in het hart van Miami. Het stratencircuit is 5.41 kilometer lang, heeft 19 bochten en is om het Hard Rock Stadium heen ontworpen. Gedurende het raceweekend staan er een hoop verschillende evenementen en optredens gepland, waardoor er voor iedereen wel wat te beleven valt.

Miami GP 2022

De allereerste editie van de Grote Prijs van Miami was direct een groot succes. Charles Leclerc wist op de zaterdag beslag te leggen op de pole positie, maar moest direct na de start zijn meerdere erkennen in Max Verstappen. Uiteindelijk ging Verstappen er ook met de hoofdprijs vandoor, terwijl Leclerc genoegen moest nemen met de tweede plek. Carlos Sainz, de teamgenoot van Leclerc bij Ferrari, eindigde op de derde plek. De drie heren werden vervolgens, compleet in Amerikaanse stijl, naar het podium toe gebracht voor de podiumfestiviteiten.

Welcome to Miami

Wil jij dit spectaculaire raceweekend volgend jaar zelf beleven? Reis dan met TUI Sports mee naar Florida voor een onvergetelijke ervaring. De internationale jetset verovert de stad en dat is niet zonder reden. De race op de Miami International Autodrome is namelijk uitstekend te combineren met een heerlijke strandvakantie in Miami Beach. The best of both worlds!

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)