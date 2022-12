Boek je Formule 1-vakantie met TUI Sports voor een onvergetelijke ervaring

Advertorial

Dinsdag 27 december 2022 14:00

De Formule 1 heeft de afgelopen jaren een gigantische groei doorgemaakt en wereldwijd miljoenen nieuwe fans mogen verwelkomen. De verwachting is dat de sport ook de komende jaren blijft groeien, wat betekent dat de tickets voor de races als warme broodjes over de toonbank gaan. Kun jij niet wachten tot het Formule 1-seizoen van 2023 weer begint? Begin dan alvast met de voorpret en boek je F1-vakantie bij TUI Sports .

Max Verstappen wist afgelopen seizoen beslag te leggen op zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 en gaat er samen met Red Bull Racing alles aan doen om deze wereldtitel in 2023 te prolongeren. Verstappen zal dit gaan doen onder het toeziend oog van de Orange Army, die de afgelopen jaren al tijdens menig Grand Prix haar opwachting maakte. Het feestje lijkt met de komst van Nyck de Vries bij AlphaTauri alleen nog maar groter te gaan worden voor de Nederlandse racefans. Dat feestje wil je natuurlijk niet missen.

Voor ieder wat wils

De FIA en FOM hebben in 2023 een recordaantal van 24 races op de planning staan, wat betekent dat er meer dan genoeg mogelijkheden zijn om een race bij te wonen. Of je nu graag dicht bij huis blijft, of liever verder weg gaat, er is voor ieder wat wils te vinden. Om het jezelf helemaal makkelijk te maken, boek je je reis via TUI Sports. TUI verzorgt Formule 1-reizen die volledig bij jouw wensen passen. Je kiest zelf je hotel en vervoer, de F1-tickets zijn al inbegrepen in de prijs.

Waar gaat de reis naartoe?

Het Formule 1-seizoen van 2023 belooft een groot spektakel te worden, vol spannende races en indrukwekkende circuits. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is je bestemming uitkiezen. Vlieg je naar Barcelona voor de Grand Prix van Spanje, ga je op roadtrip naar de Red Bull Ring in Oostenrijk of breng je toch liever een bezoekje aan het Circuit de Spa-Francorchamps in buurland België? Wat je ook kiest, met TUI Sports wordt het in ieder geval een reis om nooit meer te vergeten.