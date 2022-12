Brian Van Hinthum

Woensdag 14 december 2022 21:17

Max Verstappen heeft al meerdere malen aangegeven wat hij graag zou doen nadat hij stopt met de Formule 1, mogelijk nadat zijn contract in 2028 afloopt. De tweevoudig wereldkampioen voegt daar nu ook aan toe waar we hem in ieder geval niet hoeven te verwachten na zijn carrière.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten.

Endurance

Eerder liet hij al los dat hij het zeker niet uitsluit dat hij na het aflopen van zijn Red Bull-contract in 2028 welletjes vindt geweest wat betreft de koningsklasse om op de toppen van zijn kunnen verder te kijken naar andere raceklassen. "Ook wil ik andere dingen doen in het racen. Andere disciplines. De Formule 1 is ontzettend leuk en ik heb heel veel succes op dit moment. Maar ik wil ook graag andere dingen doen. Vooral in het endurance-racen", gaf de Nederlander in een eerder interview aan.

Geen Indy500

Verstappen geeft tegenover Auto, Motor und Sport dat hij in de verre toekomst ook graag een keer Le Mans zou willen racen. Daarnaast onthult hij waar we hem in ieder geval niet hoeven te verwachten wanneer hij een vraag krijgt over de Indy500. "Nee, geen ovalen voor mij. Ik heb veel respect voor wat de coureurs daar doen, maar na mijn Formule 1-carrière wil ik mezelf niet blootstellen aan een dergelijk risico. Natuurlijk is de Formule 1 ook gevaarlijk, maar als je daar in zo'n hek terechtkomt, is dat geen fijne ervaring", besluit de wereldkampioen.