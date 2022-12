Brian Van Hinthum

Woensdag 7 december 2022 20:17 - Laatste update: 20:18

Het coronavirus lijkt langzaam maar zeker steeds verder naar de achtergrond verdreven te worden en in het dagelijks leven lijkt alles weer normaal te zijn. Toch was het voor personeelsleden die binnen de Formule 1-paddock wilden werken nog altijd verplicht om gevaccineerd te zijn. Daar maakt de FIA nu een einde aan.

De start van de wereldwijde coronapandemie was natuurlijk ook in de Formule 1 goed merkwaar. Op het moment dat de eerste verschijnselen wereldwijd hun doorbraak vonden, was het Formule 1-circus in Melbourne aanwezig om de Grand Prix van Australië te gaan rijden. Met honderdduizenden supporters die klaar stonden om het weekend te gaan beleven voor de poorten, moest de koningsklasse onder de druk van de snel oplopende besmettingen wereldwijd het juiste doen en het evenement annuleren.

Restricties

Op dat moment kon natuurlijk nog niemand voorzien in wat voor rare tijd zouden belanden. Uiteindelijk nam het coronavirus de hele wereld in een houdgreep en duurde het ook lange tijd voor we weer konden genieten van een Formule 1-race. Uiteindelijk wist de FIA samen met Liberty Media met het nodige kunst- en vliegwerk toch nog een Formule 1-seizoen op touw te zetten. Al was dat wel met de nodige restricties. Zo mochten er natuurlijk geen fans aanwezig zijn rondom het circuit, moest er zoveel mogelijk afstand bewaard worden en werden mondkapjes verplicht.

Versoepelingen

Later in het 2021-seizoen, toen we te maken kregen met de vaccinaties, kwam daar nog een nieuwe maatregel bij. Iedereen binnen de paddock moest namelijk verplicht gevaccineerd zijn, anders kwam je het terrein niet op. Inmiddels is de pandemie zo goed als over en heeft de FIA besloten om de verplichte vaccinaties op te heffen, zo weet Motorsportweek te melden. Ook worden de testfaciliteiten op en rondom het circuit vanaf 2023 niet meer geplaatst. Mocht een coureur of medewerker echter besmet zijn met het coronavirus, wordt de toegang tot de paddock nog altijd ontzegt.