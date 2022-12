Jan Bolscher

Vrijdag 2 december 2022 15:27

Helmut Marko vertelt dat Red Bull Racing nooit heeft overwogen om Mick Schumacher in dienst te nemen als reservecoureur voor 2023, omdat hij altijd onderdeel heeft uitgemaakt van de Ferrari-academie.

Schumacher verreed in Abu Dhabi afgelopen seizoen voorlopig zijn laatste race in de Formule 1. De 23-jarige Duitser wist geen contractverlenging af te dwingen bij het team van Haas, waar hij werd vervangen door Nico Hülkenberg. De Amerikaanse renstal hakte pas enkele dagen voor de slotronde van het 2022-seizoen de knoop door, waardoor er voor Schumacher geen mogelijkheden meer waren bij andere teams. Hij moet nu hopen op een rol als reservecoureur bij een van de overige renstallen, om zo in beeld te blijven binnen de koningsklasse.

Schumacher niet interessant voor Red Bull

Geruchten deden de ronde dat Red Bull Racing hem zou overwegen als reservecoureur voor 2023, maar inmiddels is bekend dat die rol naar Liam Lawson is gegaan. Daarnaast is Daniel Ricciardo aangesteld als derde coureur. Volgens Marko is Schumacher sowieso nooit een optie geweest. In gesprek met het Duitse Sport BILD krijgt hij de vraag of Red Bull Racing Schumacher überhaupt een seconde heeft overwogen: "Nee, dat hebben we niet", klinkt het. "Hij heeft altijd onderdeel uitgemaakt van het Ferrari-programma, daarom was hij voor ons niet interessant."

Kans bij Mercedes

De man uit Graz vervolgt: "Onze derde piloot zal deelnemen aan veel sponsorevenementen in de Verenigde Staten. Ricciardo is met zijn profiel en imago daarom de juiste man voor ons." Het doek is echter nog niet definitief gevallen voor Schumacher. Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelde recent dat Schumacher bij de Zilverpijlen wel een kans maakt op een contract als reservecoureur. Voor zover bekend is er op moment van schrijven echter nog niets in beton gegoten.