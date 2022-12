Welk race moet de Grand Prix van China gaan vervangen?

Redactie

Vrijdag 2 december 2022 14:43 - Laatste update: 16:38

Vrijdag kwam dan de bevestiging van iets wat al een tijdje in de lucht hing. De Grand Prix van China kan officieel niet doorgaan. Het land heeft nog altijd te kampen onder de pandemie en de beperkingen zorgen ervoor dat het evenement niet kan plaatsvinden.

GPFans heeft begrepen dat Portimão de beste papieren in handen heeft om de Grand Prix van China te vervangen. Toch zijn er ook alternatieven, waarbij een double header in Melbourne wellicht een idee is. Ook zou een terugkeer van de Grand Prix van Maleisië een optie zijn. Maar er zijn ook Europese opties, zoals in Turkije, Italië, Duitsland of het onlangs verdwenen Frankrijk.

