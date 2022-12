Ian Parkes & Jan Bolscher

Donderdag 1 december 2022 12:29

Christian Horner waarschuwt dat Red Bull Racing niet rustig aan moet gaan doen, ondanks dat er net een recordbrekend seizoen in de Formule 1 is afgewerkt. "Er zijn altijd dingen om te leren", aldus de teambaas.

Red Bull Racing behaalde afgelopen seizoen zeventien overwinningen in de Formule 1, waarvan er vijftien op naam van Max Verstappen staan en twee op Sergio Pérez. De Oostenrijkse grootmacht wist zodoende voor het eerst sinds 2013 het constructeurskampioenschap te winnen, terwijl Verstappen er voor het tweede jaar op rij met de wereldtitel bij de coureurs vandoor ging. Vanwege betrouwbaarheidsproblemen in het begin van het jaar, vraagtekens bij de legaliteit van de RB18 en de rel rondom het budgetplafond, was het echter verre van een eenvoudig seizoen voor de renstal.

Blijven leren

Gevraagd naar wat hij van het 2022-seizoen heeft geleerd, vertelt Horner: "Je leert iedere race. In deze business leer je dat je nooit een rustig leventje moet verwachten, helemaal niet als je vooraan rijdt." Red Bull Racing heeft met het kampioenschap een einde aan de dominante reeks van Mercedes gemaakt. De Zilverpijlen legden tussen 2014 en 2021 acht keer achtereenvolgend beslag op beide kampioenschappen. Het wordt voor Red Bull Racing echter een uitdaging om een voorsprong te behouden, gezien de tien procent minder testtijd in de windtunnel vanwege het overschrijden van het budgetplafond in 2021.

Zelfgenoegzaam

Horner zet zijn team dan ook op scherp. Ondanks het zeer succesvolle jaar, kan er niet achterover geleund worden: "Wees nooit zelfgenoegzaam over het winnen van races en geniet van ieder resultaat, geniet van iedere zege en geniet van ieder moment want het is ontzettend verdiend. Je moet ze [je tegenstanders] nooit onderschatten. Of het nu gaat om het budgetplafond of over coureurs, er valt altijd iets te leren."