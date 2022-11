Brian Van Hinthum

Maandag 28 november 2022 18:30

Sebastian Vettel is nog maar nét vertrokken uit de Formule 1 of er wordt alweer rustig op los gespeculeerd over zijn toekomst. Helmut Marko ziet het wel zitten als zijn voormalig pupil op een dag in zijn voetsporen treedt bij het team van Red Bull Racing en hij onthult dan ook dat er in Abu Dhabi zelfs al gesprekken met de Duitse ex-coureur gevoerd zijn.

Sebastian Vettel heeft na de Grand Prix van Abu Dhabi zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De Duitse coureur kan buigen over een imposante loopbaan en kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn geliefde Formule 1. Hoewel hij zelf meermaals heeft aangegeven voorlopig wel klaar te zijn met de koningsklasse, wordt er tóch al druk gespeculeerd over zijn toekomst en vraagt men zich af wat hij in de toekomst zou gaan kunnen doen, eventueel in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Onthulling van Marko

Marko onthult dat hij en Christian Horner in Abu Dhabi al spraken met de viervoudig wereldkampioen. "Het is niet onmogelijk dat hij terugkeert in een hoge managementfunctie. We hadden een discussie. Als hij een hoge positie binnen het management kan krijgen, dan denk ik dat het hem kan aanspreken. Dat werd wel duidelijk uit het gesprek. Maar laat hem nu maar even wat bomen planten, dan zien we daarna wel wat er gebeurt", citeert Motorsport.com de grappende Marko over de korte termijnplannen van Vettel.

Andere rol

De Oostenrijker ziet het helemaal zitten in Vettel als het om zijn rol gaat. "Hij zou zeker de potentie hebben, maar ook de juiste persoonlijkheid." Het klinkt als een potentiële match dus, al heeft Marko nog wel een waarschuwing voor de man uit Heppenheim. "We hebben de boodschap gehoord en we hebben twee teams. We staan ervoor open. Maar Sebastian, er is een belangrijk verschil: als managementlid moet je eerder beginnen, later vertrekken én je krijgt maar een fractie van het geld waar je als coureur aan gewend was!"