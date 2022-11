Redactie

Dinsdag 22 november 2022 11:38 - Laatste update: 11:39

Red Bull Racing en Max Verstappen hebben in Abu Dhabi een zeer succesvol seizoen afgevinkt in de vorm van opnieuw een overwinning. Na afloop zat de sfeer er dan ook goed in, zo blijkt uit een video van Red Bull Racing.

Ondanks dat Sergio Pérez in Abu Dhabi nipt naast de tweede plaats in het kampioenschap greep, heeft de formatie een zeer succesvol jaar achter de rug. Het wereldkampioenschap werd zowel bij de coureurs als constructeurs binnengesleept en in totaal werden er 17 overwinningen en 26 podiumplaatsen geboekt. In zijn jacht op zijn tweede achtereenvolgende wereldkampioenschap heeft Max Verstappen daarnaast het record voor meeste Formule 1-overwinningen in één seizoen verbroken door 15 keer als eerste over de streep te komen.

Zoals gebruikelijk heeft Red Bull Racing na afloop van het weekend een video gedeeld met een aantal van de leukste fragmenten. Zo is te horen hoe Sergio Pérez zich hardop afvraagt of de testdag die op dinsdag wordt verreden, wel op tijd klaar is. Mexico speelt immers haar eerste poule-wedstrijd op het WK in Qatar. Ook is te horen hoe Max Verstappen een bijzondere liefdesverklaring krijgt en teambaas Christian Horner zich afvraagt hoe het kan dat het team steeds groter wordt.

