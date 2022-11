Verstappen wint in Abu Dhabi, 'wil nieuwe teamgenoot' en Mercedes 'dumpt' De Vries | GPFans Recap

Jeen Grievink

Zondag 20 november 2022 23:00

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag stond in het teken van de afsluiting van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi. Ook werd er groots uitgepakt voor het afscheid van Sebastian Vettel, die in de Emiraten zijn allerlaatste race reed uit zijn carrière. De 35-jarige Duitser werd uitgebreid in het zonnetje gezet. Dat zonnetje was er ook voor Verstappen, die in Abu Dhabi zijn succesjaar in stijl afsloot met een overwinning. Daarnaast werd het vizier ook alvast voorzichtig gericht op 2023, onder meer door de personeelslieden van Mercedes, die afscheid namen van test- en reservecoureur Nyck de Vries. De Nederlander gaat komend jaar aan de slag bij AlphaTauri. Dit en meer lees je hieronder in onze gloednieuwe GPFans Recap.

Verstappen wint Grand Prix van Abu Dhabi

Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi weten te winnen. De Nederlander kende geen problemen en reed foutloos naar de finish. Dit gold niet voor teamgenoot Sergio Pérez, die net één ronde tekort kwam om Charles Leclerc van de tweede plaats in het kampioenschap te stoten. Hij finishte als derde. Verstappen kende een foutloze race en zag zijn positie nimmer in gevaar komen, nadat hij van pole position was vertrokken. Hij sloot het voor hem toch al succesvolle seizoen zodoende in stijl af. Pérez zal er meer de pee in hebben, aangezien hij de tweede positie in het WK als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Hele artikel lezen? Klik hier!

Emotionele Vettel (35) neemt afscheid van F1 in Abu Dhabi

Het zit erop voor Sebastian Vettel (35). De viervoudig wereldkampioen zette vandaag een punt achter zijn loopbaan in de Formule 1. De Duitser zag vandaag voor het laatst de zwart-witgeblokte vlag tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij als tiende over de streep kwam. Na afloop hield hij het niet droog, nadat hij een laatste interview op de grid had gegeven. "Ik ga het (de Formule 1, red.) zeker meer missen dan ik me nu realiseer", zo stamelde hij. Vettel neemt op 35-jarige leeftijd afscheid van de Formule 1. Hij maakte zijn debuut in 2007 en reed voor de teams van Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari en Aston Martin. Tussen 2010 en 2013 won hij vier opeenvolgende wereldtitels. Hele artikel lezen? Klik hier!

Zo reageerde het internet op de Grand Prix van Abu Dhabi

Het Formule 1-seizoen van 2022 zit erop. Max Verstappen bekroonde een zeer dominant seizoen met zijn vijftiende overwinning van het seizoen, terwijl Charles Leclerc het onderlinge duel met Sergio Pérez voor de tweede plaats in het kampioenschap in zijn voordeel afsloot. Het leverde zoals gebruikelijk de nodige reacties op op social media. Wij hebben een greep uit de reacties voor je op een rij gezet. Hele artikel lezen? Klik hier!

Schumacher: 'Verstappen wil Pérez lozen, Ricciardo als nieuwe teamgenoot'

Max Verstappen zou zijn invloed binnen Red Bull Racing gebruiken om een rijderswissel te bewerkstelligen. De regerend wereldkampioen hoopt dat Sergio Pérez kan worden ingeruild voor niemand minder dan oud-teamgenoot Daniel Ricciardo. Dit zegt voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher. "Ik denk dat Ricciardo een goede kans maakt", zo zegt hij. "Het gaat er achter de schermen naar verluidt heel, heel agressief aan toe en ik denk dat Max een nieuwe combinatie wil." Hele artikel lezen? Klik hier!

Mercedes-personeel bindt Nyck de Vries vast en 'dumpt' hem bij AlphaTauri

Nyck de Vries heeft een nat pak overgehouden aan zijn afscheid bij Mercedes. De coureur uit Sneek maakt de overstap naar AlphaTauri, om daar vanaf volgend seizoen als vaste rijder in te stappen, en werd door het Mercedes-personeel getrakteerd op een ruw en kletsnat afscheid. Hij werd in het water gegooid en vastgebonden aan een trolley richting de garage van AlphaTauri gereden. Daar werd hij 'gedumpt' door de Mercedes-crew. Het leverde leuke beelden op. Hele artikel lezen? Klik hier!

'Ford favoriet bij Red Bull Racing voor motoren-samenwerking vanaf 2026'

Red Bull Racing was voornemens vanaf 2026 samen te gaan werken met Porsche, maar deze deal ketste af. Honda kwam vervolgens ook weer in beeld, maar de Japanners zouden nu azen op een samenwerking met een ander team. Red Bull heeft namelijk haar voorkeur liggen bij een partnership met fabrikant Ford. 'Ondertussen is er een duidelijke favoriet opgestaan. Men zegt dat dit Ford is', zo wist Auto Motor und Sport te melden. Hele artikel lezen? Klik hier!