Remy Ramjiawan

Zaterdag 19 november 2022 17:29

Daniel Ricciardo had in Abu Dhabi dan eindelijk weer eens een weerzien met de laatste sessie van de kwalificatie. De goedlachse Australiër eindigde op de tiende plek, maar is vooral blij dat hij Q3 wist te halen. Daarnaast gaat hij bij Viaplay in op de overstap naar Red Bull Racing.

De 33-jarige Ricciardo is bezig met zijn laatste weekend in het oranje, voor McLaren. Het huwelijk tussen de twee partijen is niet verlopen, zoals ze zouden willen. Oscar Piastri zal volgend jaar samen met Lando Norris de kleuren verdedigen van McLaren. Voor Ricciardo ligt er een avontuur op het oude nest in het verschiet. Red Bull Racing zou in onderhandeling zijn met de Australiër voor de rol als reservecoureur.

Kwalificatie

Ricciardo zal de Grand Prix van Abu Dhabi gaan aanvangen vanaf P10 en hij blikt terug op de kwalificatie. "Het was een leuke sessie. Ik ga het gebrek aan competitiviteit niet missen, want dat was niet echt mijn sterkste punt in deze auto. Maar om het hele uur te mogen rijden, in Q3, dat was wel echt een opluchting. Ik had een kleine glimlach toen ik wist dat ik door was naar Q3. Dat was het positieve van vandaag", legt hij opgetogen uit. Als hij de sessie gaat analyseren, dan legt Ricciardo uit, dat er eigenlijk wel wat meer in had gezeten. "Ik kwam denk ik drie tienden tekort op Lando, dus daar zit nog wel iets. Maar met het jaar dat ik heb gehad, is dit geen verrassing. Ik ben blij dat ik een beetje heb kunnen knokken in de laatste zaterdag van het jaar", gaat Ricciardo verder.

Terug naar het oude nest

Afgelopen week kwam naar buiten dat Red Bull en Ricciardo dicht bij een deal zouden zitten voor een rol als reservecoureur voor volgend jaar. Helmut Marko gaf vrijdag aan dat een deal er nog niet in zit, maar Ricciardo verwacht dat de aankondiging binnen een paar dagen zal gaan volgen. "Nee, het is nog niet in kannen en kruiken, maar het is bijna rond. Dus dat is het meest waarschijnlijke wat ik volgend jaar ga doen. Daarmee blijf ik in de Formule 1 en is het allemaal nog niet voorbij. Ik zie niet in waarom het niet zou gebeuren. In de komende dagen wordt het wel officieel. Maar ik wil niet vooruit lopen op de zaken", aldus de achtvoudig Grand Prix-winnaar.