F1 blikt terug op fantastische race Verstappen in São Paulo

Kevin Magnussen wordt in Brazilië vervangen door Oliver Bearman. De Deen is niet helemaal topfit en moet even thuis uitzieken, voordat hij weer kan racen in de koningsklasse. Op Instagram laat Magnussen weten dat hij alle berichten van de fans heeft gekregen. Daarnaast laat hij niets aan de verbeelding over, want tijdens het Grand Prix-weekend in Las Vegas zal hij weer achter het stuur van de Haas zitten.